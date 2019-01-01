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Гравець «Волині» порівняв УПЛ з чемпіонатами Грузії та Казахстану

Гравець «Волині» порівняв УПЛ з чемпіонатами Грузії та Казахстану
Півзахисник луцької «Волині» Амбросій Чачуа чемпіонати Грузії та Казахстану, в яких він ще нещодавно виступав, з рівнем УПЛ.

Про це повідомляє прес-служба ФК «Волинь».

«Тут більше боротьби, і за рік я від такої боротьби дещо відвик, тому що у Грузії такий футбол, де більше дають команди грати, менше єдиноборств, усі грають низом і стараються обходитися без довгих передач», - каже Амбросій.

Також він зазначає, що чемпіонат України, зокрема Прем`єр-ліга – cильніша.

«В першу чергу за рахунок «Шахтаря», «Динамо», «Зорі», «Олександрії», за рахунок їхніх матчів. І це попри те, що й у нас зараз не такий період, як п’ять-шість років тому. Якби зараз зустрілися команди з вищих дивізіонів України проти казахстанських чи грузинських суперників, не можу сказати, хто б переміг, однак в загальному чемпіонат тут сильніший», - підсумував Чачуа.

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Теги: Амбросій Чачуа, Волинь, футбол
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