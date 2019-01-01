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У символічну збірну туру потрапили 5 футболістів, пов`язаних з «Волинню»

У символічну збірну туру потрапили 5 футболістів, пов`язаних з «Волинню»
У символічну збірну туру Першої ліги потрапило 5 футболістів, причетних до «Волині».

Sport Arena в співпраці зі знаменитою італійською компанією Wyscout назвала символічну збірну чергового туру Першої ліги сезону 2019/20.

Варто зазначити, що до числа кращих гравців туру потрапили аж п`ятеро футболістів, які пов`язані p «Волинню».

Так, до збірної туру потрапили гравці «Волині» Сергій Сімінін, Міха Горопевшек та Младен Бартуловіч.

Сергій Сімінін провів дуже активний матч проти «Авангарду», неодноразово підключався до атак, створюючи чисельну більшість на своєму фланзі. Капітан міг відкривати рахунок, але, вийшовши на хорошу позицію, не влучив у ціль, зате пізніше виступав асистентом і мотором для багатьох небезпечних атак. Зокрема, саме Сергій починав ту комбінацію, яка завершилася другим голом.

Центральний захисник Міха Горопевшек уже не вперше в сезоні починав матч в атаці, де виконав необхідну кількість техніко-тактичних дій, зокрема, пособивши Бартуловичу асистом і здійснивши ще кілька дотепних скидок. А пізніше, в другому таймі, Горопевшек опустився третім центрбеком, щоб допомогти лучанам утримати потрібний результат. Наразі Міха (центрбек, який часто виходить у нападі) є лідером сезону за гольовими передачами.

Младен Бартулович був причетним до двох голів, забитих у матчі «Волинь» - «Авангард». Спочатку асистував для суперника – саме після його передачі Брюхов зрізав м’яча в свої ворота, а пізніше Младен скористався скидкою Горопевшека й закріпив перевагу своєї команди.

Крім того, до числа кращих експерти віднесли лучанина Романа Никитюка, який свого часу захищав кольори «Волині», а зараз грає за «Рух», нападник «Креміня» Дмитро Козьбан, який теж відомий своїми виступами за луцький клуб.

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Теги: футбол, Луцьк, Волинь
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