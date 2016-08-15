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За жовтень рибоохоронний патруль на Волині вилучив у барконьєрів пів тонни риби

За жовтень рибоохоронний патруль на Волині вилучив у барконьєрів пів тонни риби
У жовтні Волинський рибоохоронний патруль на водоймах вилучив 114 одиниць заборонених знарядь лову.

У період з 1 до 31 жовтня 2019 року державними інспектори Волинського рибоохоронного патруля провели 22 рибоохоронних рейди, - повідомляють у рибоохоронному патрулі.

Під час рейдів інспектори викрили 80 порушень природоохоронного законодавства, з яких – 28 грубі. Також склали 27 протоколів за порушення правил рибальства, дев’ять – за незаконне придбання чи збут водних біоресурсів та два – за продаж заборонених знарядь лову.

Крім цього, оформили 14 актів виявлення та вилучення безхазяйного майна, згідно з якими вилучено 51 кг риби та 88 од. заборонених знарядь лову.

«За даний період на порушників накладено 14 658 грн штрафів. Збитки, завдані рибному господарству, склали 1 977 грн. Під час проведених рибоохоронних заходів державні інспектори вилучили 569 кг водних біоресурсів, з яких 520 кг – на ринках. Також вилучено 26 од. заборонених знарядь лову», - повідомив керівник рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.

Крім цього, 39 адміністративних справ передали до судів для притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності.

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Теги: Волинь, охорона
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