За жовтень рибоохоронний патруль на Волині вилучив у барконьєрів пів тони риби

У жовтні Волинський рибоохоронний патруль на водоймах вилучив 114 одиниць заборонених знарядь лову.У період з 1 по 31 жовтня 2019 року державними інспектори Волинського рибоохоронного патруля провели 22 рибоохоронних рейди, - повідомляють у рибоохоронному патрулі.Під час рейдів інспектори викрили 80 порушень природоохоронного законодавства, з яких – 28 грубі. Також склали 27 протоколів за порушення правил рибальства, дев’ять – за незаконне придбання чи збут водних біоресурсів та два – за продаж заборонених знарядь лову.Крім цього, оформили 14 актів виявлення та вилучення безхазяйного майна, згідно з якими вилучено 51 кг риби та 88 од. заборонених знарядь лову.«За даний період на порушників накладено 14 658 грн штрафів. Збитки, завдані рибному господарству, склали 1 977 грн. Під час проведених рибоохоронних заходів державні інспектори вилучили 569 кг водних біоресурсів, з яких 520 кг – на ринках. Також вилучено 26 од. заборонених знарядь лову», - повідомив керівник рибоохоронного патруляКрім цього, 39 адміністративних справ передали до судів для притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності.