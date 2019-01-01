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У Луцьку просять встановити «лежачого поліцейського» біля двох шкіл та дитсадка

У Луцьку просять встановити «лежачого поліцейського» біля двох шкіл та дитсадка
Лучанка просить встановити «лежачого поліцейського» на вулиці Ветеранів біля шкіл №19 та №10, навпроти садочка №33.

Відповідну петицію учора, 4 листопада, зареєструвала Мар’яна Шевчук.

На переконання авторки петиції, через перехід щодня ідуть до школи сотні дітей.

«Дорожнє покриття на вулиці Ветеранів є відремонтованим і багато водіїв ігнорують, що на їхньому шляху знаходиться пішохідний перехід», - зауважує Мар’яна Шевчук.

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Теги: петиція, лежачий поліцейський, Луцьк, Ветеранів
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Коментарі 1
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