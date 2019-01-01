У Луцьку просять встановити «лежачого поліцейського» біля двох шкіл та дитсадка
Сьогодні, 08:47
Лучанка просить встановити «лежачого поліцейського» на вулиці Ветеранів біля шкіл №19 та №10, навпроти садочка №33.
Відповідну петицію учора, 4 листопада, зареєструвала Мар’яна Шевчук.
На переконання авторки петиції, через перехід щодня ідуть до школи сотні дітей.
«Дорожнє покриття на вулиці Ветеранів є відремонтованим і багато водіїв ігнорують, що на їхньому шляху знаходиться пішохідний перехід», - зауважує Мар’яна Шевчук.
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Відповідну петицію учора, 4 листопада, зареєструвала Мар’яна Шевчук.
На переконання авторки петиції, через перехід щодня ідуть до школи сотні дітей.
«Дорожнє покриття на вулиці Ветеранів є відремонтованим і багато водіїв ігнорують, що на їхньому шляху знаходиться пішохідний перехід», - зауважує Мар’яна Шевчук.
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Коментарі 1
Покі ще одну дитину не зібють не дай Боже то ні чого робити не будуть
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У Луцьку просять встановити «лежачого поліцейського» біля двох шкіл та дитсадка
Сьогодні, 08:47