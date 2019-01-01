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У центрі Рівного підпалили ресторан: постраждав охоронець. ФОТО

У центрі Рівного підпалили ресторан: постраждав охоронець. ФОТО
На вулиці Соборній у Рівному горів ресторан «LION». Повідомлення про це надійшло до поліції від рятувальників сьогодні, п’ятого листопада, о 02:40.

Про це повідомляє поліція Рівненщини.

Вже встановили, що загоряння відбулося із тильної сторони, де розташовані підсобні приміщення.

Надзвичайники о 05:20 пожежу ліквідували. Вогонь знищив приміщення з тильної сторони та частково дах двоповерхової будівлі ресторану.

Також відомо, що під час самостійного гасіння пожежі до приїзду працівників ДСНС постраждав охоронець, 49-річний рівнянин. Медики у нього діагностували термічні опіки полум'ям рук та голови 1 та 2 ступеня.

За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу слідчі Рівненського відділу поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України.

Наразі на місці події додатковий огляд проводить слідчо-оперативна група та працівники вибухотехнічного відділу ГУНП. Поліцейські у приміщенні мангальної зони виявили залишки автомобільних шин із різким запахом паливно-мастильних матеріалів.

Правоохоронці продовжують працювати на місці події.

Фото поліції та надзвичайників.

У центрі Рівного підпалили ресторан: постраждав охоронець. ФОТО
У центрі Рівного підпалили ресторан: постраждав охоронець. ФОТО
У центрі Рівного підпалили ресторан: постраждав охоронець. ФОТО
У центрі Рівного підпалили ресторан: постраждав охоронець. ФОТО
У центрі Рівного підпалили ресторан: постраждав охоронець. ФОТО
У центрі Рівного підпалили ресторан: постраждав охоронець. ФОТО
У центрі Рівного підпалили ресторан: постраждав охоронець. ФОТО

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Теги: ресторан, пожежа, Рівне
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