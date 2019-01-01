У центрі Рівного підпалили ресторан: постраждав охоронець. ФОТО
Сьогодні, 09:08
На вулиці Соборній у Рівному горів ресторан «LION». Повідомлення про це надійшло до поліції від рятувальників сьогодні, п’ятого листопада, о 02:40.
Про це повідомляє поліція Рівненщини.
Вже встановили, що загоряння відбулося із тильної сторони, де розташовані підсобні приміщення.
Надзвичайники о 05:20 пожежу ліквідували. Вогонь знищив приміщення з тильної сторони та частково дах двоповерхової будівлі ресторану.
Також відомо, що під час самостійного гасіння пожежі до приїзду працівників ДСНС постраждав охоронець, 49-річний рівнянин. Медики у нього діагностували термічні опіки полум'ям рук та голови 1 та 2 ступеня.
За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу слідчі Рівненського відділу поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України.
Наразі на місці події додатковий огляд проводить слідчо-оперативна група та працівники вибухотехнічного відділу ГУНП. Поліцейські у приміщенні мангальної зони виявили залишки автомобільних шин із різким запахом паливно-мастильних матеріалів.
Правоохоронці продовжують працювати на місці події.
Фото поліції та надзвичайників.
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Про це повідомляє поліція Рівненщини.
Вже встановили, що загоряння відбулося із тильної сторони, де розташовані підсобні приміщення.
Надзвичайники о 05:20 пожежу ліквідували. Вогонь знищив приміщення з тильної сторони та частково дах двоповерхової будівлі ресторану.
Також відомо, що під час самостійного гасіння пожежі до приїзду працівників ДСНС постраждав охоронець, 49-річний рівнянин. Медики у нього діагностували термічні опіки полум'ям рук та голови 1 та 2 ступеня.
За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу слідчі Рівненського відділу поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України.
Наразі на місці події додатковий огляд проводить слідчо-оперативна група та працівники вибухотехнічного відділу ГУНП. Поліцейські у приміщенні мангальної зони виявили залишки автомобільних шин із різким запахом паливно-мастильних матеріалів.
Правоохоронці продовжують працювати на місці події.
Фото поліції та надзвичайників.
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