Курс валют у Луцьку на 5 листопада
Сьогодні, 09:18
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 24.570, а продаж – 24.959.
Євро при купівлі становить – 27.221, продажу – 27.852.
Курс російського рубля: купівля – 0.338, продаж – 0.397.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.000, продаж – 6.520
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить – 27.221, продажу – 27.852.
Курс російського рубля: купівля – 0.338, продаж – 0.397.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.000, продаж – 6.520
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
5 листопада – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 09:27
Курс валют у Луцьку на 5 листопада
Сьогодні, 09:18
Розповіли і показали, як у волинській лікарні проводять операції на серці і лікують аритмії. ФОТО
Сьогодні, 09:15
У центрі Рівного підпалили ресторан: постраждав охоронець. ФОТО
Сьогодні, 09:08