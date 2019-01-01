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5 листопада – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

5 листопада – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 5 листопада, за церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять Якова. Він був сином святого Йосипа, чоловіка Божої Матері. Народився майбутній апостол ще до того, як Йосип одружився з Марією.

Яків Молодший – один із сімдесяти апостолів. Його називали "братом Господнім", - пише Радіо Максимум.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 5 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Яків, Святослав, Ігор.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо в цей день іде сніг або град, то після 22 листопада настане справжня зима.
Якщо випало багато снігу і він не тане, то зима буде теплою, а наступний рік – врожайним.
Дощі, які випали 5 листопада, вважали дуже корисними для майбутнього врожаю.
Дівчата в цей день ткали святкові віжки, які в майбутньому використовували на весіллі – дарували їх своїм нареченим.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не можна ручатися за інших людей – поганий знак.
Якщо до цього дня хлопець не розрахується з боргами, то в наступному році бути йому холостим.
До 5 листопада намагалися завершити всі роботи по заготівлі дров на зиму. У того, хто встигне вчасно все зробити, в будинку завжди буде тепло і затишно.


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Теги: 5 листопада, традиції
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