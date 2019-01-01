5 листопада – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 09:27
Сьогодні, 5 листопада, за церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять Якова. Він був сином святого Йосипа, чоловіка Божої Матері. Народився майбутній апостол ще до того, як Йосип одружився з Марією.
Яків Молодший – один із сімдесяти апостолів. Його називали "братом Господнім", - пише Радіо Максимум.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 5 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Яків, Святослав, Ігор.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
Якщо в цей день іде сніг або град, то після 22 листопада настане справжня зима.
Якщо випало багато снігу і він не тане, то зима буде теплою, а наступний рік – врожайним.
Дощі, які випали 5 листопада, вважали дуже корисними для майбутнього врожаю.
Дівчата в цей день ткали святкові віжки, які в майбутньому використовували на весіллі – дарували їх своїм нареченим.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
У цей день не можна ручатися за інших людей – поганий знак.
Якщо до цього дня хлопець не розрахується з боргами, то в наступному році бути йому холостим.
До 5 листопада намагалися завершити всі роботи по заготівлі дров на зиму. У того, хто встигне вчасно все зробити, в будинку завжди буде тепло і затишно.
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Яків Молодший – один із сімдесяти апостолів. Його називали "братом Господнім", - пише Радіо Максимум.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 5 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Яків, Святослав, Ігор.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
Якщо в цей день іде сніг або град, то після 22 листопада настане справжня зима.
Якщо випало багато снігу і він не тане, то зима буде теплою, а наступний рік – врожайним.
Дощі, які випали 5 листопада, вважали дуже корисними для майбутнього врожаю.
Дівчата в цей день ткали святкові віжки, які в майбутньому використовували на весіллі – дарували їх своїм нареченим.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
У цей день не можна ручатися за інших людей – поганий знак.
Якщо до цього дня хлопець не розрахується з боргами, то в наступному році бути йому холостим.
До 5 листопада намагалися завершити всі роботи по заготівлі дров на зиму. У того, хто встигне вчасно все зробити, в будинку завжди буде тепло і затишно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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