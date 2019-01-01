У місті на Волині горіла квартира: власник – у важкому стані
Сьогодні, 09:40
На вулиці Соборній у Нововолинську в ніч на 5 листопада горіла квартира.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.
О 00:10 до місця виклику прибули співробітники 5-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Нововолинська у складі двох відділень.
З’ясувалося, що пожежа виникла в одній з житлових кімнат, де, ймовірно, перебувають люди. У складі ланки газодимозахисної служби рятувальники вирушили до задимленого помешкання, де виявили двох людей – 41-річного власника, чоловіка з інвалідністю ІІІ групи, та іншого чоловіка. Власника помешкання було госпіталізовано до міської лікарні, де медики діагностували йому отруєння продуктами горіння в стані алкогольного сп’яніння.
Чоловік перебуває у важкому стані. Його товариш від госпіталізації відмовився.
Пожежа локалізована о 00:18, ліквідована о 00:26. Рятувальники здійснили заходи з димовидалення та переконалися, що життя інших мешканців будинку поза небезпекою.
Вогонь знищив дерев’яне ліжко, матрац, хатні речі. За попередніми даними, пожежа трапилася внаслідок необережності під час куріння власника.
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.
О 00:10 до місця виклику прибули співробітники 5-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Нововолинська у складі двох відділень.
З’ясувалося, що пожежа виникла в одній з житлових кімнат, де, ймовірно, перебувають люди. У складі ланки газодимозахисної служби рятувальники вирушили до задимленого помешкання, де виявили двох людей – 41-річного власника, чоловіка з інвалідністю ІІІ групи, та іншого чоловіка. Власника помешкання було госпіталізовано до міської лікарні, де медики діагностували йому отруєння продуктами горіння в стані алкогольного сп’яніння.
Чоловік перебуває у важкому стані. Його товариш від госпіталізації відмовився.
Пожежа локалізована о 00:18, ліквідована о 00:26. Рятувальники здійснили заходи з димовидалення та переконалися, що життя інших мешканців будинку поза небезпекою.
Вогонь знищив дерев’яне ліжко, матрац, хатні речі. За попередніми даними, пожежа трапилася внаслідок необережності під час куріння власника.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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