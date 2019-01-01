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У місті на Волині горіла квартира: власник – у важкому стані

У місті на Волині горіла квартира: власник – у важкому стані
На вулиці Соборній у Нововолинську в ніч на 5 листопада горіла квартира.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.

О 00:10 до місця виклику прибули співробітники 5-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Нововолинська у складі двох відділень.

З’ясувалося, що пожежа виникла в одній з житлових кімнат, де, ймовірно, перебувають люди. У складі ланки газодимозахисної служби рятувальники вирушили до задимленого помешкання, де виявили двох людей – 41-річного власника, чоловіка з інвалідністю ІІІ групи, та іншого чоловіка. Власника помешкання було госпіталізовано до міської лікарні, де медики діагностували йому отруєння продуктами горіння в стані алкогольного сп’яніння.

Чоловік перебуває у важкому стані. Його товариш від госпіталізації відмовився.

Пожежа локалізована о 00:18, ліквідована о 00:26. Рятувальники здійснили заходи з димовидалення та переконалися, що життя інших мешканців будинку поза небезпекою.

Вогонь знищив дерев’яне ліжко, матрац, хатні речі. За попередніми даними, пожежа трапилася внаслідок необережності під час куріння власника.

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Теги: Нововолинськ, квартира, пожежа
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