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Знайшли молодого волинянина, який зник дорогою з Польщі

Знайшли молодого волинянина, який зник дорогою з Польщі
Розшукали жителя села Гута Камінська Камінь-Каширського району Олександра Склезя, 1987 року народження.

Про це інформує Камінь-Каширський відділ поліції.

Чоловік 29-го жовтня повертався із заробітків з Польщі, перетнув кордон. Зв'язок втратився у місті Ковель. Приблизно тиждень рідним нічого не було відомо про його місцезнаходження.

Наразі ж правоохоронці інформують, що чоловіка знайшли та дякують усім, хто долучився.

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Теги: розшук, Олександр Склезь, Гута Камінська, Польща, заробітки, зникнення
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