Знайшли молодого волинянина, який зник дорогою з Польщі
Сьогодні, 10:09
Розшукали жителя села Гута Камінська Камінь-Каширського району Олександра Склезя, 1987 року народження.
Про це інформує Камінь-Каширський відділ поліції.
Чоловік 29-го жовтня повертався із заробітків з Польщі, перетнув кордон. Зв'язок втратився у місті Ковель. Приблизно тиждень рідним нічого не було відомо про його місцезнаходження.
Наразі ж правоохоронці інформують, що чоловіка знайшли та дякують усім, хто долучився.
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Про це інформує Камінь-Каширський відділ поліції.
Чоловік 29-го жовтня повертався із заробітків з Польщі, перетнув кордон. Зв'язок втратився у місті Ковель. Приблизно тиждень рідним нічого не було відомо про його місцезнаходження.
Наразі ж правоохоронці інформують, що чоловіка знайшли та дякують усім, хто долучився.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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