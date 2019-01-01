Знайшли молодого волинянина, який зник дорогою з Польщі

Олександра Склезя, 1987 року народження.



Про це інформує Камінь-Каширський відділ поліції.



Чоловік 29-го жовтня повертався із заробітків з Польщі, перетнув кордон. Зв'язок втратився у місті Ковель. Приблизно тиждень рідним нічого не було відомо про його місцезнаходження.



Наразі ж правоохоронці інформують, що чоловіка знайшли та дякують усім, хто долучився.

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