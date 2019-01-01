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Волинська борчиня – призерка чемпіонату світу серед молоді

Волинська борчиня – призерка чемпіонату світу серед молоді
Уродженка селища Іваничі Анастасія Алпєєва здобула третє місце у складі команди на чемпіонаті світу з боротьби вільної.

У п’ятницю, 1 листопада, тандем Анастасії та її тренера Івана Палія відзначився на світовій першості у Будапешті (Угорщина), - іформує
пресслужба Волинської облдержадміністрації.

Спортсменка стала дев’ятою в особистому заліку та виборола третє місце у складі команди на чемпіонаті світу з боротьби вільної серед молоді.



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Теги: борчиня, спорт, Волинь
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