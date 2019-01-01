Волинська борчиня – призерка чемпіонату світу серед молоді





У п’ятницю, 1 листопада, тандем Анастасії та її тренера Івана Палія відзначився на світовій першості у Будапешті (Угорщина), - іформує

пресслужба Волинської облдержадміністрації.



Спортсменка стала дев’ятою в особистому заліку та виборола третє місце у складі команди на чемпіонаті світу з боротьби вільної серед молоді.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уродженка селища Іваничі Анастасія Алпєєва здобула третє місце у складі команди на чемпіонаті світу з боротьби вільної.У п’ятницю, 1 листопада, тандем Анастасії та її тренера Івана Палія відзначився на світовій першості у Будапешті (Угорщина), - іформуєпресслужба Волинської облдержадміністрації.Спортсменка стала дев’ятою в особистому заліку та виборола третє місце у складі команди на чемпіонаті світу з боротьби вільної серед молоді.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію