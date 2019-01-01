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На Волині BMW X5 злетів у кювет: водій – у реанімації

На Волині BMW X5 злетів у кювет: водій – у реанімації
У селі Підгородне Любомльського району 30-річний житель обласного центру, керуючи автомобілем BMW X5 злетів у кювет.

Автопригода сталась 4 листопада близько 21 години, - пише ГУНП у Волинській області.

Внаслідок ДТП водій отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення реанімації Любомльського територіального медичного об’єднання.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років обмеження волі.



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Теги: аварія, Волинь, BMW, кювет
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