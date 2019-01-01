На Волині BMW X5 злетів у кювет: водій – у реанімації





Автопригода сталась 4 листопада близько 21 години, - пише ГУНП у Волинській області.



Внаслідок ДТП водій отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення реанімації Любомльського територіального медичного об’єднання.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років обмеження волі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Підгородне Любомльського району 30-річний житель обласного центру, керуючи автомобілем BMW X5 злетів у кювет.Автопригода сталась 4 листопада близько 21 години, - пише ГУНП у Волинській області.Внаслідок ДТП водій отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення реанімації Любомльського територіального медичного об’єднання.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років обмеження волі.

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