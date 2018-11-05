У Луцьку чоловік увірвався в заклад спортлото і викрав з каси гроші





Про це Інформаційному агентству



5 листопада, близько 8 години ранку, в правоохоронні органи надійшло повідомлення про те, що в спортлото, що знаходиться на проспекті Президента Грушевського невідомий чоловік побив оператора закладу та відкрито заволодів касою в сумі 17 тисяч гивень.



Чоловік втік з місця події. На місці працюють правоохоронці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку невідомий чоловік напав на оператора закладу спортлото та викрав з каси гроші. Інцидент трапився 5 листопада, близько 8 години ранкуПро це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел в правоохоронних органах.5 листопада, близько 8 години ранку, в правоохоронні органи надійшло повідомлення про те, що в спортлото, що знаходиться на проспекті Президента Грушевського невідомий чоловік побив оператора закладу та відкрито заволодів касою в сумі 17 тисяч гивень.Чоловік втік з місця події. На місці працюють правоохоронці.

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