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У Луцьку чоловік увірвався в заклад спортлото і викрав з каси гроші

У Луцьку чоловік увірвався в заклад спортлото і викрав з каси гроші
У Луцьку невідомий чоловік напав на оператора закладу спортлото та викрав з каси гроші. Інцидент трапився 5 листопада, близько 8 години ранку

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел в правоохоронних органах.

5 листопада, близько 8 години ранку, в правоохоронні органи надійшло повідомлення про те, що в спортлото, що знаходиться на проспекті Президента Грушевського невідомий чоловік побив оператора закладу та відкрито заволодів касою в сумі 17 тисяч гивень.

Чоловік втік з місця події. На місці працюють правоохоронці.


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Теги: спортлото, Луцьк, напад
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