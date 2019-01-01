Волинянин трагічно загинув у аварії в Німеччині: збирають кошти на перевезення тіла додому
Сьогодні, 10:55
У Німеччині 2 листопада трагічно загинув у аварії житель села Малий Окорськ Локачинського району 27-річний Дмитро Дмитрович Павлов.
Про це інформують на сайті Затурцівської громади.
Відомо, що хлопець з багатодітної сім'ї, де окрім нього ще семеро дітей виховується. Тож рідні та близькі просять матеріальної допомоги небайдужих людей на перевезення тіла.
"Кошти збиратиме Андрієвська Галина у приміщенні сільської ради с.Затурці. Також можна перекинути кошти на картку матері Павлової Тетяни Павлівни 5168757380562720", - йдеться у повідомлені.
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Про це інформують на сайті Затурцівської громади.
Відомо, що хлопець з багатодітної сім'ї, де окрім нього ще семеро дітей виховується. Тож рідні та близькі просять матеріальної допомоги небайдужих людей на перевезення тіла.
"Кошти збиратиме Андрієвська Галина у приміщенні сільської ради с.Затурці. Також можна перекинути кошти на картку матері Павлової Тетяни Павлівни 5168757380562720", - йдеться у повідомлені.
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