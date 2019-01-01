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Глава «євробляхерів» розкритикував новий калькулятор для розмитнення авто

Глава «євробляхерів» розкритикував новий калькулятор для розмитнення авто
Глава "євробляхерів" Олег Ярошевич розкритикував новий калькулятор для розмитнення автомобілів розроблений митниками.

Свою позицію він висловив у відеозверненні на офіційних сторінках "євробляхерів" у соцмережах, - пише ТСН.

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Ярошевич зазначає, що глава митниці Максим Нефьодов, який став одним із ініціаторів створення згаданого калькулятора, не долучався до розроблення нового законопроєкту про "євробляхи". Водночас, заявляє глава "євробляхерів", коли документ уже розроблено та зареєстровано у Верховній Раді, то митники опублікували новий сервіс, який не має жодного стосунку до нового розробленого проєкту закону.

Ярошевич пояснює, що через калькулятор теоретична митна вартість авто розраховується на основі об’єму двигуна – кількості "кубиків".

Він також переконаний, що новий сервіс митниці не пропонує дешевого розмитнення авто, а навпаки створений в інтересах лобістів автоімпортерів.

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Ярошевич заявив, що Ньефодов повинен пояснити, для чого був створений згаданий калькулятор. В іншому випадку він пообіцяв нові мітинги уже під стінами головного офісу Державної митної служби України з вимогою усунути Нефьодова з посади.

Раніше представники "євробляхерів" розповіли про новий законопроєкт та майбутню формулу розмитнення для автомобілів, яку розробили в уряді. Нові ставки можуть знизити до 35% від вартості машини. Більше читайте тут: https://tsn.ua/auto/news/ukrayina/glava-yevroblyaheriv-rozkritikuvav-noviy-kalkulyator-mitnikiv-i-zayaviv-pro-miting-1437882.html

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Теги: Олег Ярошевич, критика, авто, калькулятор, розмитнення
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Коментарі 1
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Вони но там ще у Європі нехай бучу, скандал, Майдан ... влаштуйте, щоб їм авто там безкоштовно віддавали! :))) Вже взагалі меж не відчувають...
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