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У Ківерцівському районі перекинулася вантажівка з дровами. ВІДЕО

У Ківерцівському районі перекинулася вантажівка з дровами. ВІДЕО
У селі Жабка Ківерцівського району перекинувся причіп з дровами.

Про це Район.Ківерці повідомили очевидці.

Як прокоментували у поліції, автопригода трапилася 4 листопада близько 20 години.

«Водій КамАЗа в'їхав у вибоїну, що і спровокувало перевертання. Писати заяву чоловік відмовився, претензій ні до кого він не має. Внаслідок автопригоди ніхто не постраждав»,– розповіли в секторі комунікацій ГУНП.

Фото - ілюстративне.


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Теги: причіп з дровами, аварія
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