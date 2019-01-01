У Ківерцівському районі перекинулася вантажівка з дровами. ВІДЕО





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Як прокоментували у поліції, автопригода трапилася 4 листопада близько 20 години.



«Водій КамАЗа в'їхав у вибоїну, що і спровокувало перевертання. Писати заяву чоловік відмовився, претензій ні до кого він не має. Внаслідок автопригоди ніхто не постраждав»,– розповіли в секторі комунікацій ГУНП.



Фото - ілюстративне.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Жабка Ківерцівського району перекинувся причіп з дровами.Про це Район.Ківерці повідомили очевидці.Як прокоментували у поліції, автопригода трапилася 4 листопада близько 20 години.«Водій КамАЗа в'їхав у вибоїну, що і спровокувало перевертання. Писати заяву чоловік відмовився, претензій ні до кого він не має. Внаслідок автопригоди ніхто не постраждав»,– розповіли в секторі комунікацій ГУНП.

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