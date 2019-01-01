У Ківерцівському районі перекинулася вантажівка з дровами. ВІДЕО
Сьогодні, 11:29
У селі Жабка Ківерцівського району перекинувся причіп з дровами.
Про це Район.Ківерці повідомили очевидці.
Як прокоментували у поліції, автопригода трапилася 4 листопада близько 20 години.
«Водій КамАЗа в'їхав у вибоїну, що і спровокувало перевертання. Писати заяву чоловік відмовився, претензій ні до кого він не має. Внаслідок автопригоди ніхто не постраждав»,– розповіли в секторі комунікацій ГУНП.
Фото - ілюстративне.
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Про це Район.Ківерці повідомили очевидці.
Як прокоментували у поліції, автопригода трапилася 4 листопада близько 20 години.
«Водій КамАЗа в'їхав у вибоїну, що і спровокувало перевертання. Писати заяву чоловік відмовився, претензій ні до кого він не має. Внаслідок автопригоди ніхто не постраждав»,– розповіли в секторі комунікацій ГУНП.
Фото - ілюстративне.
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