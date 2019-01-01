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У Луцьку на Рівненській зіткнулися два автомобілі. ФОТО

У Луцьку на Рівненській зіткнулися два автомобілі. ФОТО
У Луцьку на вулиці Рівненській сьогодні, 5 листопада, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці аварії.

Аварія за участю автомобілів Chevrolet Aveo та Honda сталася близько 10:45.

Зі слів очевидців, зіткнення трапилось унаслідок того, що водій транспортного засобу Сhevrolet, не дотримавшись безпечної дистанції, в'їхав у автомобіль Honda.
У Луцьку на Рівненській зіткнулися два автомобілі. ФОТО
У Луцьку на Рівненській зіткнулися два автомобілі. ФОТО
У Луцьку на Рівненській зіткнулися два автомобілі. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк, дві автівки
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