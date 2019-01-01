У Луцьку на Рівненській зіткнулися два автомобілі. ФОТО





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



Аварія за участю автомобілів Chevrolet Aveo та Honda сталася близько 10:45.



Зі слів очевидців, зіткнення трапилось унаслідок того, що водій транспортного засобу Сhevrolet, не дотримавшись безпечної дистанції, в'їхав у автомобіль Honda.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Рівненській сьогодні, 5 листопада, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів.Про це повідомили очевидці аварії.Аварія за участю автомобілів Chevrolet Aveo та Honda сталася близько 10:45.Зі слів очевидців, зіткнення трапилось унаслідок того, що водій транспортного засобу Сhevrolet, не дотримавшись безпечної дистанції, в'їхав у автомобіль Honda.

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