Де на Волині та у Луцьку не буде світла 6 листопада
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 6 листопада відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
с. Хобултова вул. Шевченка, вул.Київська
Горохівський район
1. 09:00-17:00
Мар`янівське ВУЖКГ-Водонапірна башня
с. Цегів
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія-СКЗ
Цегівська сільська рада-Дитячий садок, Башня, Клуб
Мар`янівське СТ-магазин
Горохівське МСТ-буфет
Церква
ФОП Шеренговський А.М.-магазин
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП
ФГ "Сім Я"-Башня, зерносклад, майстерня, ДКУ,
ПАТ"Укртелеком"-АТС
ТОВ "Агросвіт-Волинь"-Зерносклад №4, Контора, Майстерня, Водонапірна башня, Корівник, Центральний склад, зерносушка, зерносклад
ФОП Волошин І.Л-пилорама
с. Сільце
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія-СКЗ
Церква
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП
ПрАТ"Тернопільський молоко завод"-Пункт приймання та охолодження молока
Горохівський районний відділ освіти-Школа
Цегівська сільська рада-башня
Підприємство "Укрпошта"-поштове відділення
ПАТ"Укртелеком"-АТС
Дім молитви
ФОП Ярема Г.Т-Магазин
Цегівська сільська рада-клуб
ФОП Органістий В.Є-магазин
Цегівська сільська рада-Дитячий садок
с. Довге
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія-СКЗ
Дім молитви
с. Журавники
ПрАТ "МТС Україна"-станція
Горохівський районний відділ освіти-Школа
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія-СКЗ, ГРП
Журавниківська сільська рада-Аптека, башня, Клуб, Дитячий садок
СВК "Журавники"-Контора
ФОП Цимбал О.В.- Магазин промпродтоварів
ПАТ"Укртелеком"-АТС
Горохівський районний відділ освіти-котельня школи
Церква
ФОП Степанюк Л.В.- магазин
ФОП Хомик В.Є.- торговий павільйон
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП
СВК "Журавники"-Млин
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія-СКЗ
ФОП Дудар Р.І-магазин
КП "Заготконтора"-Магазин
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія-СКЗ
Журавниківська сільська рада-Адмінприміщення
Дім молитви
ПАТ" Ковельмолоко"-приймальний пункт
ФГ "ГАЛСТЕДАН"- Приміщення корівника
СВК "Журавники"- Тракторна бригада, Телятник
ФОП Супрун Р.В.- свинарник
ФОП Шамрило Р.В.- Автогараж
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія- ГРП
ФОП Юзвик В.Д- магазин
СВК "Журавники"- КЗС
с. В. Дружкопільська
ФОП Якубчук В.М.- магазин Лагуна
Горохівський районний відділ освіти-школа
Журавниківська сільська рада-башня
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП
СВК "Журавники"- бригада
смт. Мар'янівка:
вул. Мусіна
вул. Учительська,
вул. Радгоспна,
вул. Матросова
вул. Радянська,
вул. Висока,
вул. Вишнева,
вул. Набережна,
вул. Незалежності,
вул. Спортивна,
вул. Тиха.
с. Цегів:
вул. Центральна 92, 94, 110, 111, 113
с. Цегів:
вул. Інтернаціональна,
вул. Нова,
вул. Зелена,
вул. Молодіжна
вул. Шевченка,
вул. Радгоспна,
вул. Центральна
вул. Польова,
вул. Набережна
с. Угів:
вул. Зелена,
вул. Лугова
вул. Горохівська,
вул. Львівська
вул. Польова
с. Сільце:
вул. Шевченка
вул. Центральна,
вул. Шкільна,
вул. Львівська
с. Довге:
вул. Огородня
вул. Нова
вул. Угівська
с. Журавники:
вул. Шкільна
вул. Зелена,
вул. Луцька
вул. Ветеранів,
вул. Загребельна
вул. Львівська
вул. Зарічна
с. В. Дружкопільська:
вул. Шевченка
вул. Паркова,
вул. Полянка,
вул. Садова
вул. Львівська
Іваничівський район
1 9:30 - 16:30 с.Топилище вул.Набережна,с.Завидів з
2 ПЛ-0.4кВ Л-1,Л-2 від КТП-265 чистка траси.
9:30 - 16:30 с.Литовеж
вул.Б.Хмельницького1-14, Л.Українки 2-21
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-1, Л-8 КТП-361 09:30 – 17:00 Церква, каплиця, ПП Кадіра Н.М. с.Нуйно, вул. Перемоги, вул. Жовтнева, вул. Шевченка, пров. Матросова, .
Ківерцівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ від PТП №517
9:00-17:00 Ковельське РЖКП №2
ФОП Кіндер О.О.
Ковельська Спортивна школа
ФОП Артюшенко Г.О.
ТзОВ "АСТЕЛІТ"
Вол.дирекція УДППЗ
ФОП Лисюк Т.А.
ПрАТ "Волиньтурист"
ПТМ"Ковельтепло"
Банк"Фінанси та Кредит"
Львівська філія ПрАТ"Київстар"
ФОП Савонюк В.С.
РГПреображення Господнього
ФОП Головей В.Ф.
ФОП Михальчук Н.В.
ТзОВ "Ягуар"
ДП"Укртрансформація"
СБУ
ПрАТ"ДАТАГРУП" м.Ковель, вул.Драгоманова
бульвар Лесі Українки
2.
ПЛ-0,4кВ від ЗТП №544
9:00-17:00 Вол.обласний Санаторій"Турія"
ПТМ"Ковельтепло"
м.Ковель, вул.Володимирська
3. 9:00-17:00
Ковельське Райво
ПАТ" Волиньгаз "
с.Поповичі
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
1. ТП-348
РУ-0,4 кВ ІІ СШ
Монтаж обліку 13:30-17:00 Районна лікарня
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Любомльський та Шацький райони
1 КТП 461 10:00 – 17:00 АЗС "WOK"
с. Старовойтове
2 Л 58-10 до лр28 10:00 – 17:00 Магазин
с Лисняки, Кр.Воля.Діброва.Коцюри
3 КТП 146, 160, 171,173, 353, 338.
10:00 – 17:00
Школа .котельня Дитячий садок. Магазин.магазин Водонапірна башня с. Мельники вул..Шевченка, Незалежності, 8 -березня.
4 КТП 169
10:00 – 17:00
Бригада
смт Шацьк
5 КТП 337 10:00 – 17:00 Дит сад№2. Клуб. Насосна.контора смт Шацьк
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
1 ПЛ-6 кВ В-2-13/ТП-103 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Молодіжна
вул.Богуна
вул.Козацька
вул.Весняна
вул.Волинська
вул.Лугова
вул.Гайдара
вул.Котляревського
вул.Русовичівська
вул.Лісна
вул.Гірняцька
вул.М.Вовчка
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-80 9:00-17:00 с.Носачевичі, вул. Гранична.
2 ПЛ-0,4 кВ КТП-119 9:00-17:00 м. Рожище , вул. Менделєєва,1-21
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-188 9:00-17:00 м.Рожище торговий кіоск м. Рожище , вул. Промислова,64-147,142-146,78-128,Набережна, 115, Наливайка, 1-13, 2-12
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-220 9:00-17:00 с.Любче картоплесховище, СКЗ-20, млин.
5 ПЛ-0,4 кВ КТП-285 9:00-17:00 с.Малинівка школа, клуб, поштове відділення, ФАП.
с.Малинівка вул.Центральна, 77-93,106-124,53-71, Садова.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-286 9:00-17:00 м.Рожище, в.Калнишевського,31-39,34-55,1-27,2-32,Симоненка, 12-26,13-21,Жуковського, 29-35,36-38,І.Богуна, Г.УПА,51А, Гагаріна,20-24,Міцкевича, Багряного, П.Орлика
Старовижівський район
1 КТП-159 Л-1.2 10:00-16:00 с.Мокре вул.Незалежності.
2 КТП-32с.Мільці вул.Богатирьова.пров.Тихий. ФАП.школа.06-07.11.19р.з10-16:00
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-115 10:00-16:30 Новосілківська с/р – адмін..буд, дит.сад, школа, котельня, ФАП, АТС, клуб, ФОП Ковальчук П.Ф.- магазин с.Новосілки
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-269 10:00-16:30 Дит.садок, школа, майстерня, пошта, ФАП, церква, ФОП Агафонова І.В., ТРСТ, Романюк Л.Б. - магазин, с.Ставки вул.Зацерковна, Олеська, Спортивна
3 ПЛ-0,4 кВ
КТП-172 10:00-16:30 СВК «Слава» - бригада с.Серкизів вул.Дажевська
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Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
с. Хобултова вул. Шевченка, вул.Київська
Горохівський район
1. 09:00-17:00
Мар`янівське ВУЖКГ-Водонапірна башня
с. Цегів
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія-СКЗ
Цегівська сільська рада-Дитячий садок, Башня, Клуб
Мар`янівське СТ-магазин
Горохівське МСТ-буфет
Церква
ФОП Шеренговський А.М.-магазин
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП
ФГ "Сім Я"-Башня, зерносклад, майстерня, ДКУ,
ПАТ"Укртелеком"-АТС
ТОВ "Агросвіт-Волинь"-Зерносклад №4, Контора, Майстерня, Водонапірна башня, Корівник, Центральний склад, зерносушка, зерносклад
ФОП Волошин І.Л-пилорама
с. Сільце
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія-СКЗ
Церква
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП
ПрАТ"Тернопільський молоко завод"-Пункт приймання та охолодження молока
Горохівський районний відділ освіти-Школа
Цегівська сільська рада-башня
Підприємство "Укрпошта"-поштове відділення
ПАТ"Укртелеком"-АТС
Дім молитви
ФОП Ярема Г.Т-Магазин
Цегівська сільська рада-клуб
ФОП Органістий В.Є-магазин
Цегівська сільська рада-Дитячий садок
с. Довге
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія-СКЗ
Дім молитви
с. Журавники
ПрАТ "МТС Україна"-станція
Горохівський районний відділ освіти-Школа
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія-СКЗ, ГРП
Журавниківська сільська рада-Аптека, башня, Клуб, Дитячий садок
СВК "Журавники"-Контора
ФОП Цимбал О.В.- Магазин промпродтоварів
ПАТ"Укртелеком"-АТС
Горохівський районний відділ освіти-котельня школи
Церква
ФОП Степанюк Л.В.- магазин
ФОП Хомик В.Є.- торговий павільйон
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП
СВК "Журавники"-Млин
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія-СКЗ
ФОП Дудар Р.І-магазин
КП "Заготконтора"-Магазин
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія-СКЗ
Журавниківська сільська рада-Адмінприміщення
Дім молитви
ПАТ" Ковельмолоко"-приймальний пункт
ФГ "ГАЛСТЕДАН"- Приміщення корівника
СВК "Журавники"- Тракторна бригада, Телятник
ФОП Супрун Р.В.- свинарник
ФОП Шамрило Р.В.- Автогараж
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія- ГРП
ФОП Юзвик В.Д- магазин
СВК "Журавники"- КЗС
с. В. Дружкопільська
ФОП Якубчук В.М.- магазин Лагуна
Горохівський районний відділ освіти-школа
Журавниківська сільська рада-башня
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП
СВК "Журавники"- бригада
смт. Мар'янівка:
вул. Мусіна
вул. Учительська,
вул. Радгоспна,
вул. Матросова
вул. Радянська,
вул. Висока,
вул. Вишнева,
вул. Набережна,
вул. Незалежності,
вул. Спортивна,
вул. Тиха.
с. Цегів:
вул. Центральна 92, 94, 110, 111, 113
с. Цегів:
вул. Інтернаціональна,
вул. Нова,
вул. Зелена,
вул. Молодіжна
вул. Шевченка,
вул. Радгоспна,
вул. Центральна
вул. Польова,
вул. Набережна
с. Угів:
вул. Зелена,
вул. Лугова
вул. Горохівська,
вул. Львівська
вул. Польова
с. Сільце:
вул. Шевченка
вул. Центральна,
вул. Шкільна,
вул. Львівська
с. Довге:
вул. Огородня
вул. Нова
вул. Угівська
с. Журавники:
вул. Шкільна
вул. Зелена,
вул. Луцька
вул. Ветеранів,
вул. Загребельна
вул. Львівська
вул. Зарічна
с. В. Дружкопільська:
вул. Шевченка
вул. Паркова,
вул. Полянка,
вул. Садова
вул. Львівська
Іваничівський район
1 9:30 - 16:30 с.Топилище вул.Набережна,с.Завидів з
2 ПЛ-0.4кВ Л-1,Л-2 від КТП-265 чистка траси.
9:30 - 16:30 с.Литовеж
вул.Б.Хмельницького1-14, Л.Українки 2-21
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-1, Л-8 КТП-361 09:30 – 17:00 Церква, каплиця, ПП Кадіра Н.М. с.Нуйно, вул. Перемоги, вул. Жовтнева, вул. Шевченка, пров. Матросова, .
Ківерцівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ від PТП №517
9:00-17:00 Ковельське РЖКП №2
ФОП Кіндер О.О.
Ковельська Спортивна школа
ФОП Артюшенко Г.О.
ТзОВ "АСТЕЛІТ"
Вол.дирекція УДППЗ
ФОП Лисюк Т.А.
ПрАТ "Волиньтурист"
ПТМ"Ковельтепло"
Банк"Фінанси та Кредит"
Львівська філія ПрАТ"Київстар"
ФОП Савонюк В.С.
РГПреображення Господнього
ФОП Головей В.Ф.
ФОП Михальчук Н.В.
ТзОВ "Ягуар"
ДП"Укртрансформація"
СБУ
ПрАТ"ДАТАГРУП" м.Ковель, вул.Драгоманова
бульвар Лесі Українки
2.
ПЛ-0,4кВ від ЗТП №544
9:00-17:00 Вол.обласний Санаторій"Турія"
ПТМ"Ковельтепло"
м.Ковель, вул.Володимирська
3. 9:00-17:00
Ковельське Райво
ПАТ" Волиньгаз "
с.Поповичі
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
1. ТП-348
РУ-0,4 кВ ІІ СШ
Монтаж обліку 13:30-17:00 Районна лікарня
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Любомльський та Шацький райони
1 КТП 461 10:00 – 17:00 АЗС "WOK"
с. Старовойтове
2 Л 58-10 до лр28 10:00 – 17:00 Магазин
с Лисняки, Кр.Воля.Діброва.Коцюри
3 КТП 146, 160, 171,173, 353, 338.
10:00 – 17:00
Школа .котельня Дитячий садок. Магазин.магазин Водонапірна башня с. Мельники вул..Шевченка, Незалежності, 8 -березня.
4 КТП 169
10:00 – 17:00
Бригада
смт Шацьк
5 КТП 337 10:00 – 17:00 Дит сад№2. Клуб. Насосна.контора смт Шацьк
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
1 ПЛ-6 кВ В-2-13/ТП-103 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Молодіжна
вул.Богуна
вул.Козацька
вул.Весняна
вул.Волинська
вул.Лугова
вул.Гайдара
вул.Котляревського
вул.Русовичівська
вул.Лісна
вул.Гірняцька
вул.М.Вовчка
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-80 9:00-17:00 с.Носачевичі, вул. Гранична.
2 ПЛ-0,4 кВ КТП-119 9:00-17:00 м. Рожище , вул. Менделєєва,1-21
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-188 9:00-17:00 м.Рожище торговий кіоск м. Рожище , вул. Промислова,64-147,142-146,78-128,Набережна, 115, Наливайка, 1-13, 2-12
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-220 9:00-17:00 с.Любче картоплесховище, СКЗ-20, млин.
5 ПЛ-0,4 кВ КТП-285 9:00-17:00 с.Малинівка школа, клуб, поштове відділення, ФАП.
с.Малинівка вул.Центральна, 77-93,106-124,53-71, Садова.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-286 9:00-17:00 м.Рожище, в.Калнишевського,31-39,34-55,1-27,2-32,Симоненка, 12-26,13-21,Жуковського, 29-35,36-38,І.Богуна, Г.УПА,51А, Гагаріна,20-24,Міцкевича, Багряного, П.Орлика
Старовижівський район
1 КТП-159 Л-1.2 10:00-16:00 с.Мокре вул.Незалежності.
2 КТП-32с.Мільці вул.Богатирьова.пров.Тихий. ФАП.школа.06-07.11.19р.з10-16:00
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-115 10:00-16:30 Новосілківська с/р – адмін..буд, дит.сад, школа, котельня, ФАП, АТС, клуб, ФОП Ковальчук П.Ф.- магазин с.Новосілки
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-269 10:00-16:30 Дит.садок, школа, майстерня, пошта, ФАП, церква, ФОП Агафонова І.В., ТРСТ, Романюк Л.Б. - магазин, с.Ставки вул.Зацерковна, Олеська, Спортивна
3 ПЛ-0,4 кВ
КТП-172 10:00-16:30 СВК «Слава» - бригада с.Серкизів вул.Дажевська
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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