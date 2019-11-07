Де на Волині та у Луцьку не буде світла 6 листопада

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 6 листопада відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 09:00 - 17:00с. Хобултова вул. Шевченка, вул.Київська1. 09:00-17:00Мар`янівське ВУЖКГ-Водонапірна башняс. ЦегівПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія-СКЗЦегівська сільська рада-Дитячий садок, Башня, КлубМар`янівське СТ-магазинГорохівське МСТ-буфетЦеркваФОП Шеренговський А.М.-магазинКЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАПФГ "Сім Я"-Башня, зерносклад, майстерня, ДКУ,ПАТ"Укртелеком"-АТСТОВ "Агросвіт-Волинь"-Зерносклад №4, Контора, Майстерня, Водонапірна башня, Корівник, Центральний склад, зерносушка, зерноскладФОП Волошин І.Л-пилорамас. СільцеПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія-СКЗЦеркваКЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАППрАТ"Тернопільський молоко завод"-Пункт приймання та охолодження молокаГорохівський районний відділ освіти-ШколаЦегівська сільська рада-башняПідприємство "Укрпошта"-поштове відділенняПАТ"Укртелеком"-АТСДім молитвиФОП Ярема Г.Т-МагазинЦегівська сільська рада-клубФОП Органістий В.Є-магазинЦегівська сільська рада-Дитячий садокс. ДовгеПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія-СКЗДім молитвис. ЖуравникиПрАТ "МТС Україна"-станціяГорохівський районний відділ освіти-ШколаПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія-СКЗ, ГРПЖуравниківська сільська рада-Аптека, башня, Клуб, Дитячий садокСВК "Журавники"-КонтораФОП Цимбал О.В.- Магазин промпродтоварівПАТ"Укртелеком"-АТСГорохівський районний відділ освіти-котельня школиЦеркваФОП Степанюк Л.В.- магазинФОП Хомик В.Є.- торговий павільйонКЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАПСВК "Журавники"-МлинПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія-СКЗФОП Дудар Р.І-магазинКП "Заготконтора"-МагазинПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія-СКЗЖуравниківська сільська рада-АдмінприміщенняДім молитвиПАТ" Ковельмолоко"-приймальний пунктФГ "ГАЛСТЕДАН"- Приміщення корівникаСВК "Журавники"- Тракторна бригада, ТелятникФОП Супрун Р.В.- свинарникФОП Шамрило Р.В.- АвтогаражПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія- ГРПФОП Юзвик В.Д- магазинСВК "Журавники"- КЗСс. В. ДружкопільськаФОП Якубчук В.М.- магазин ЛагунаГорохівський районний відділ освіти-школаЖуравниківська сільська рада-башняКЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАПСВК "Журавники"- бригадасмт. Мар'янівка:вул. Мусінавул. Учительська,вул. Радгоспна,вул. Матросовавул. Радянська,вул. Висока,вул. Вишнева,вул. Набережна,вул. Незалежності,вул. Спортивна,вул. Тиха.с. Цегів:вул. Центральна 92, 94, 110, 111, 113с. Цегів:вул. Інтернаціональна,вул. Нова,вул. Зелена,вул. Молодіжнавул. Шевченка,вул. Радгоспна,вул. Центральнавул. Польова,вул. Набережнас. Угів:вул. Зелена,вул. Луговавул. Горохівська,вул. Львівськавул. Польовас. Сільце:вул. Шевченкавул. Центральна,вул. Шкільна,вул. Львівськас. Довге:вул. Огороднявул. Новавул. Угівськас. Журавники:вул. Шкільнавул. Зелена,вул. Луцькавул. Ветеранів,вул. Загребельнавул. Львівськавул. Зарічнас. В. Дружкопільська:вул. Шевченкавул. Паркова,вул. Полянка,вул. Садовавул. Львівська1 9:30 - 16:30 с.Топилище вул.Набережна,с.Завидів з2 ПЛ-0.4кВ Л-1,Л-2 від КТП-265 чистка траси.9:30 - 16:30 с.Литовежвул.Б.Хмельницького1-14, Л.Українки 2-211. ПЛ-0,4кВ Л-1, Л-8 КТП-361 09:30 – 17:00 Церква, каплиця, ПП Кадіра Н.М. с.Нуйно, вул. Перемоги, вул. Жовтнева, вул. Шевченка, пров. Матросова, .Вимкнень споживачів не заплановано.1. ПЛ-0,4кВ від PТП №5179:00-17:00 Ковельське РЖКП №2ФОП Кіндер О.О.Ковельська Спортивна школаФОП Артюшенко Г.О.ТзОВ "АСТЕЛІТ"Вол.дирекція УДППЗФОП Лисюк Т.А.ПрАТ "Волиньтурист"ПТМ"Ковельтепло"Банк"Фінанси та Кредит"Львівська філія ПрАТ"Київстар"ФОП Савонюк В.С.РГПреображення ГосподньогоФОП Головей В.Ф.ФОП Михальчук Н.В.ТзОВ "Ягуар"ДП"Укртрансформація"СБУПрАТ"ДАТАГРУП" м.Ковель, вул.Драгомановабульвар Лесі Українки2.ПЛ-0,4кВ від ЗТП №5449:00-17:00 Вол.обласний Санаторій"Турія"ПТМ"Ковельтепло"м.Ковель, вул.Володимирська3. 9:00-17:00Ковельське РайвоПАТ" Волиньгаз "с.ПоповичіВимкнень споживачів не заплановано.1. ТП-348РУ-0,4 кВ ІІ СШМонтаж обліку 13:30-17:00 Районна лікарняВимкнень споживачів не заплановано.1 КТП 461 10:00 – 17:00 АЗС "WOK"с. Старовойтове2 Л 58-10 до лр28 10:00 – 17:00 Магазинс Лисняки, Кр.Воля.Діброва.Коцюри3 КТП 146, 160, 171,173, 353, 338.10:00 – 17:00Школа .котельня Дитячий садок. Магазин.магазин Водонапірна башня с. Мельники вул..Шевченка, Незалежності, 8 -березня.4 КТП 16910:00 – 17:00Бригадасмт Шацьк5 КТП 337 10:00 – 17:00 Дит сад№2. Клуб. Насосна.контора смт ШацькВимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-6 кВ В-2-13/ТП-103 09:00-17:00 м.Нововолинськвул.Молодіжнавул.Богунавул.Козацькавул.Веснянавул.Волинськавул.Луговавул.Гайдаравул.Котляревськоговул.Русовичівськавул.Ліснавул.Гірняцькавул.М.ВовчкаВимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-0,4 кВ КТП-80 9:00-17:00 с.Носачевичі, вул. Гранична.2 ПЛ-0,4 кВ КТП-119 9:00-17:00 м. Рожище , вул. Менделєєва,1-213 ПЛ-0,4 кВ КТП-188 9:00-17:00 м.Рожище торговий кіоск м. Рожище , вул. Промислова,64-147,142-146,78-128,Набережна, 115, Наливайка, 1-13, 2-124 ПЛ-0,4 кВ КТП-220 9:00-17:00 с.Любче картоплесховище, СКЗ-20, млин.5 ПЛ-0,4 кВ КТП-285 9:00-17:00 с.Малинівка школа, клуб, поштове відділення, ФАП.с.Малинівка вул.Центральна, 77-93,106-124,53-71, Садова.6 ПЛ-0,4 кВ КТП-286 9:00-17:00 м.Рожище, в.Калнишевського,31-39,34-55,1-27,2-32,Симоненка, 12-26,13-21,Жуковського, 29-35,36-38,І.Богуна, Г.УПА,51А, Гагаріна,20-24,Міцкевича, Багряного, П.Орлика1 КТП-159 Л-1.2 10:00-16:00 с.Мокре вул.Незалежності.2 КТП-32с.Мільці вул.Богатирьова.пров.Тихий. ФАП.школа.06-07.11.19р.з10-16:001 ПЛ-0,4 кВКТП-115 10:00-16:30 Новосілківська с/р – адмін..буд, дит.сад, школа, котельня, ФАП, АТС, клуб, ФОП Ковальчук П.Ф.- магазин с.Новосілки2 ПЛ-0,4 кВКТП-269 10:00-16:30 Дит.садок, школа, майстерня, пошта, ФАП, церква, ФОП Агафонова І.В., ТРСТ, Романюк Л.Б. - магазин, с.Ставки вул.Зацерковна, Олеська, Спортивна3 ПЛ-0,4 кВКТП-172 10:00-16:30 СВК «Слава» - бригада с.Серкизів вул.Дажевська