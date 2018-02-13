Волинянин трактором викрав плити з меліоративної канави





Повідомлення про крадіжку до поліції надійшло від начальника Рожищенської експлуатаційної дільниці Луцького міжрайонного управління водного господарства, - інформує



Крадіжка трапилася у період з 1 по 4 листопада. Невідомий, за допомогою трактора, викрав із меліоративної канави в селі Ворончин Рожищенського району три залізобетонні плити. Сума завданих матеріальних збитків становить понад 17 тисяч гривень.



Оперативники у співпраці з дільничними офіцерами поліції встановили, що крадіжку скоїв 57-річний житель Рожищенського району. Викрадені плити правоохоронці знайшли за місцем проживання правопорушника, їх вилучили.



За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищенському районі поліція розкрила крадіжку плит із меліоративної канави.Повідомлення про крадіжку до поліції надійшло від начальника Рожищенської експлуатаційної дільниці Луцького міжрайонного управління водного господарства, - інформує Нацполіція у Волинській області.Крадіжка трапилася у період з 1 по 4 листопада. Невідомий, за допомогою трактора, викрав із меліоративної канави в селі Ворончин Рожищенського району три залізобетонні плити. Сума завданих матеріальних збитків становить понад 17 тисяч гривень.Оперативники у співпраці з дільничними офіцерами поліції встановили, що крадіжку скоїв 57-річний житель Рожищенського району. Викрадені плити правоохоронці знайшли за місцем проживання правопорушника, їх вилучили.За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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