Волинянин трактором викрав плити з меліоративної канави
Сьогодні, 18:38
У Рожищенському районі поліція розкрила крадіжку плит із меліоративної канави.
Повідомлення про крадіжку до поліції надійшло від начальника Рожищенської експлуатаційної дільниці Луцького міжрайонного управління водного господарства, - інформує Нацполіція у Волинській області.
Крадіжка трапилася у період з 1 по 4 листопада. Невідомий, за допомогою трактора, викрав із меліоративної канави в селі Ворончин Рожищенського району три залізобетонні плити. Сума завданих матеріальних збитків становить понад 17 тисяч гривень.
Оперативники у співпраці з дільничними офіцерами поліції встановили, що крадіжку скоїв 57-річний житель Рожищенського району. Викрадені плити правоохоронці знайшли за місцем проживання правопорушника, їх вилучили.
За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
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Повідомлення про крадіжку до поліції надійшло від начальника Рожищенської експлуатаційної дільниці Луцького міжрайонного управління водного господарства, - інформує Нацполіція у Волинській області.
Крадіжка трапилася у період з 1 по 4 листопада. Невідомий, за допомогою трактора, викрав із меліоративної канави в селі Ворончин Рожищенського району три залізобетонні плити. Сума завданих матеріальних збитків становить понад 17 тисяч гривень.
Оперативники у співпраці з дільничними офіцерами поліції встановили, що крадіжку скоїв 57-річний житель Рожищенського району. Викрадені плити правоохоронці знайшли за місцем проживання правопорушника, їх вилучили.
За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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