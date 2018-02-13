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Волинянин трактором викрав плити з меліоративної канави

Волинянин трактором викрав плити з меліоративної канави
У Рожищенському районі поліція розкрила крадіжку плит із меліоративної канави.

Повідомлення про крадіжку до поліції надійшло від начальника Рожищенської експлуатаційної дільниці Луцького міжрайонного управління водного господарства, - інформує Нацполіція у Волинській області.

Крадіжка трапилася у період з 1 по 4 листопада. Невідомий, за допомогою трактора, викрав із меліоративної канави в селі Ворончин Рожищенського району три залізобетонні плити. Сума завданих матеріальних збитків становить понад 17 тисяч гривень.

Оперативники у співпраці з дільничними офіцерами поліції встановили, що крадіжку скоїв 57-річний житель Рожищенського району. Викрадені плити правоохоронці знайшли за місцем проживання правопорушника, їх вилучили.

За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.


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Теги: Рожище, крадіжка, меліоративні
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