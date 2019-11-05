На Волині озброєний злодій-невдаха хотів обікрасти магазин





Про це повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції, – передає сайт



Вчора, 4 листопада, близько 21:50 години на території військового містечка у одному з магазинів скоїли розбійний напад. Сповістили про це у поліцію о 22:16 годині.



Невідомий чоловік у балаклаві погрожував продавцям магазину “Фудмаркет”, що на вулиці Поліської Січі, 47 предметом, схожим на пістолет.



Як повідомили у поліції, зловмисник простягав руки до каси, але працівниця магазину закрила її. Після цього продавчиня відійшла в іншу частину магазину та натиснула тривожну кнопку.



Почувши звуковий сигнал, чоловік втік з магазину у невідомому напрямку. Охоронна служба магазину прибула оперативно, втім зловмисника на місці вже не було.



Чоловік був в одязі чорного кольору, на голові мав балаклаву, худий, високого зросту, очі блакитного кольору.



Вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстр досудових розслідувань за частиною III статті 187 Кримінального кодексу України (Розбій).



Сили правоохоронців зосереджені на виявлення зловмисника.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському у магазині в районі військового містечка продавчині злякали зловмисника, який хотів обікрасти касу магазину.Про це повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції, – передає сайт "Княжий Град" Вчора, 4 листопада, близько 21:50 години на території військового містечка у одному з магазинів скоїли розбійний напад. Сповістили про це у поліцію о 22:16 годині.Невідомий чоловік у балаклаві погрожував продавцям магазину “Фудмаркет”, що на вулиці Поліської Січі, 47 предметом, схожим на пістолет.Як повідомили у поліції, зловмисник простягав руки до каси, але працівниця магазину закрила її. Після цього продавчиня відійшла в іншу частину магазину та натиснула тривожну кнопку.Почувши звуковий сигнал, чоловік втік з магазину у невідомому напрямку. Охоронна служба магазину прибула оперативно, втім зловмисника на місці вже не було.Чоловік був в одязі чорного кольору, на голові мав балаклаву, худий, високого зросту, очі блакитного кольору.Вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстр досудових розслідувань за частиною III статті 187 Кримінального кодексу України (Розбій).Сили правоохоронців зосереджені на виявлення зловмисника.

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