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У Боратині в офіс кинули «коктейль Молотова»

У Боратині в офіс кинули «коктейль Молотова»
Від чергового Управління державної служби надзвичайних ситуацій до поліції на дійшло повідомлення про пожежу в селі Боратин Луцького району.

Інцидент трапився у неділю, 3 листопада, - пише ГУНП у Волинській області.

Поліцейські з’ясували, що ввечері по 20 годині зловмисник розбив вікно офісу приватного підприємства та кинув у приміщення пляшку із легкозаймистою речовиною. У результаті чого відбулося задимлення кабінету. Ніхто з людей не постраждав.

За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідвань за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Йдеться про замах на умисний підпал чужого майна.

Наразі, слідчі проводять заходи, спрямованні на встановлення осіб, причетних до скоєння цього правопорушення та притягнення їх до відповідальності. Досудове розслідування триває.


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Теги: Боратин, коктейль Молотова, офіс
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