У Боратині в офіс кинули «коктейль Молотова»





Інцидент трапився у неділю, 3 листопада, - пише



Поліцейські з’ясували, що ввечері по 20 годині зловмисник розбив вікно офісу приватного підприємства та кинув у приміщення пляшку із легкозаймистою речовиною. У результаті чого відбулося задимлення кабінету. Ніхто з людей не постраждав.



За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідвань за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Йдеться про замах на умисний підпал чужого майна.



Наразі, слідчі проводять заходи, спрямованні на встановлення осіб, причетних до скоєння цього правопорушення та притягнення їх до відповідальності. Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від чергового Управління державної служби надзвичайних ситуацій до поліції на дійшло повідомлення про пожежу в селі Боратин Луцького району.Інцидент трапився у неділю, 3 листопада, - пише ГУНП у Волинській області.Поліцейські з’ясували, що ввечері по 20 годині зловмисник розбив вікно офісу приватного підприємства та кинув у приміщення пляшку із легкозаймистою речовиною. У результаті чого відбулося задимлення кабінету. Ніхто з людей не постраждав.За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідвань за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Йдеться про замах на умисний підпал чужого майна.Наразі, слідчі проводять заходи, спрямованні на встановлення осіб, причетних до скоєння цього правопорушення та притягнення їх до відповідальності. Досудове розслідування триває.

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