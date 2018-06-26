На Волині жінки організували банду для наркоторгівлі





Під час досудового слідства встановили, що 53-річна жителька міста Ківерці організувала злочинну групу, котра займалася незаконним збутом макової соломки та прекурсорів. До її складу вона залучила ще двох осіб – 55-річну жительку міста Ківерці та 52-річну жительку Львівської області, - повідомляє



Жінки, розприділивши ролі, здійснювали незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено – макової соломки, також прекурсору.



В ході проведення санкціонованих обшуків у помешканнях фігуранток поліцейські виявили та вилучили макову соломку, прекурсори та гроші, отримані незаконним шляхом. Усе вилучене направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.



Усім зловмисницям слідчі поліції Волині за процесуального керівництва прокуратури області повідомили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст. 307 Кримінального кодексу України.



Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи. Організаторці злочину – тримання під вартою із правом внесення застави. Двом співвиконавцям злочину – домашній арешт.



Нині досудове слідство по справі триває. Санкція статті передбачає позбавлення волі від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція Волині викрила банду у складі трьох осіб, котрі займалися збутом на території області особливо небезпечного наркотичного засобу та прекурсору.Під час досудового слідства встановили, що 53-річна жителька міста Ківерці організувала злочинну групу, котра займалася незаконним збутом макової соломки та прекурсорів. До її складу вона залучила ще двох осіб – 55-річну жительку міста Ківерці та 52-річну жительку Львівської області, - повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.Жінки, розприділивши ролі, здійснювали незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено – макової соломки, також прекурсору.В ході проведення санкціонованих обшуків у помешканнях фігуранток поліцейські виявили та вилучили макову соломку, прекурсори та гроші, отримані незаконним шляхом. Усе вилучене направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.Усім зловмисницям слідчі поліції Волині за процесуального керівництва прокуратури області повідомили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст. 307 Кримінального кодексу України.Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи. Організаторці злочину – тримання під вартою із правом внесення застави. Двом співвиконавцям злочину – домашній арешт.Нині досудове слідство по справі триває. Санкція статті передбачає позбавлення волі від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

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