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На Волині жінки організували банду для наркоторгівлі

На Волині жінки організували банду для наркоторгівлі
Поліція Волині викрила банду у складі трьох осіб, котрі займалися збутом на території області особливо небезпечного наркотичного засобу та прекурсору.

Під час досудового слідства встановили, що 53-річна жителька міста Ківерці організувала злочинну групу, котра займалася незаконним збутом макової соломки та прекурсорів. До її складу вона залучила ще двох осіб – 55-річну жительку міста Ківерці та 52-річну жительку Львівської області, - повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.

Жінки, розприділивши ролі, здійснювали незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено – макової соломки, також прекурсору.

В ході проведення санкціонованих обшуків у помешканнях фігуранток поліцейські виявили та вилучили макову соломку, прекурсори та гроші, отримані незаконним шляхом. Усе вилучене направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Усім зловмисницям слідчі поліції Волині за процесуального керівництва прокуратури області повідомили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи. Організаторці злочину – тримання під вартою із правом внесення застави. Двом співвиконавцям злочину – домашній арешт.

Нині досудове слідство по справі триває. Санкція статті передбачає позбавлення волі від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

На Волині жінки організували банду для наркоторгівлі
На Волині жінки організували банду для наркоторгівлі
На Волині жінки організували банду для наркоторгівлі


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Теги: наркоторгівля, банда, Волинь
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Коментарі 1
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В цигаів досить часто, жінки беруть на себе провину, вигороджуючи молодших або ж чоловіків
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