У Луцьку зловили водія, який їздив з купленими правами 12-ти категорій





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - повідомляє



А вже 6 квітня 2019 року чоловік на вулиці Домни Гордіюк порушив Правила дорожнього руху – здійснив зупинку ближче, ніж за 30 метрів від зупинки маршрутних транспортних засобів. На прохання патрульного поліцейського, свідомо пред’явив підроблене посвідчення водія. Тоді поліцейський і виявив цей факт.



У висновку експертизи виявилося, що бланк посвідчення водія не відповідає встановленому зразку, що діє в Україні.



Під час досудового провадження між підозрюваним та прокурором було укладено угоду про визнання винуватості.



Тож суд її затвердив. І визнав водія винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 27 ч.5 (Види співучасників), 358 ч.3, ч.4 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та 382 ч.1 КК України (Невиконання судового рішення).



На підставі ст.70 ч.1 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, суд остаточно визначив покарання у виді позбавлення волі на строк 1 рік і 1 місяць. А на підставі ст.ст.75,76 КК України звільнив обвинуваченого від відбування призначеного покарання, якщо він протягом 1 року іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ще у вересні минулого року у Луцьку поблизу Варшавського ринку уродженець Радехова отримав посвідчення водія категорії "А", "А1", "В", "С1", "C", "D1", "D", "BE", "C1E", "CE", "D1E", "DE" від не встановленої особи.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - повідомляє ІА "Конкурент" А вже 6 квітня 2019 року чоловік на вулиці Домни Гордіюк порушив Правила дорожнього руху – здійснив зупинку ближче, ніж за 30 метрів від зупинки маршрутних транспортних засобів. На прохання патрульного поліцейського, свідомо пред’явив підроблене посвідчення водія. Тоді поліцейський і виявив цей факт.У висновку експертизи виявилося, що бланк посвідчення водія не відповідає встановленому зразку, що діє в Україні.Під час досудового провадження між підозрюваним та прокурором було укладено угоду про визнання винуватості.Тож суд її затвердив. І визнав водія винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 27 ч.5 (Види співучасників), 358 ч.3, ч.4 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та 382 ч.1 КК України (Невиконання судового рішення).На підставі ст.70 ч.1 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, суд остаточно визначив покарання у виді позбавлення волі на строк 1 рік і 1 місяць. А на підставі ст.ст.75,76 КК України звільнив обвинуваченого від відбування призначеного покарання, якщо він протягом 1 року іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки.

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