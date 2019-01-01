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Судили двох волинян, які стали свідками злочину і мовчали про це

Судили двох волинян, які стали свідками злочину і мовчали про це
Двох волинян оштрафували за неправдиві свідчення.

Відомо, що 28-річний мешканець міста Сокаль Львівської області і 22-річний мешканець Рівного в ході допиту 26 березня 2019 року в якості свідків у кримінальному провадженні за фактом умисного заподіяння громадянином працівнику поліції середньої тяжкості тілесних ушкоджень у приміщенні автостанції міста Нововолинська розповіли, що не бачили обставин конфлікту. Протоколи допитів обидва свідки підписали, стверджуючи правдивість своїх слів, - пише пресслужба прокуратури області.

Насправді ж, як засвідчили записи з камер відеоспостереження, обоє вони перебували у місці конфлікту та спостерігали за тим, що відбувається.

Таким чином свідки намагалися допомогти громадянину уникнути кримінальної відповідальності за злочин та створити штучні докази захисту.

Обоє вони визнали свою винуватість у завідомо неправдивих показаннях, а молодший - ще і в умисному пошкодженні особливо важливого документа – посвідчення працівника поліції, яке він зламав, раптово вихопивши із рук правоохоронця, так само на автостанції в Нововолинську 26 березня цього року.

Затвердивши угоди про визнання винуватості, суд призначив їм покарання у виді штрафу в розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5100 грн) кожному.


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Теги: суд, злочин
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