Зі Світязю пісок крали на будівництво, яке введеться недалеко від озера
Сьогодні, 14:00
З озера Світязь вивезли 30 камазів піску на потреби будівництва, яке ведеться на території пансіонату «Шацькі озера».
Про це йдеться у зверненні депутатів Волинської обласної ради Юрія Ройка та Віктора Радчука до тимчасового виконувача обов’язків прокурора Волинської області Ігоря Цюприка та начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області Петра Шпиги, - повідомляють на сайті Волиньради.
Нагадаємо, наприкінці жовтня на території пансіонату «Шацькі озера» в районі центрального пляжу невідомі особи екскаватором добували пісок з озера Світязь.
Тест звернення подаємо без правок та змін:
"Такі свавільні дії призвели до зміни структури та конфігурації берегової лінії озера. Нагадуємо, що це зона регульованої рекреації природного парку, в якій здійснювати подібні роботи категорично заборонено. Такі дії є порушенням цілої низки статей Кодексів України. Зокрема, Кримінального, Водного, про Надра, про Адміністративні порушення.
До нас звернулись небайдужі представники громадськості, депутати Шацького району. Згідно отриманої інформації добування піску з Світязя було організоване керівництвом пансіонату «Шацькі озера» та ПрАТ «Волиньтурист». Було вивезено 30 камазів піску на потреби будівництва, яке ведеться на території пансіонату «Шацькі озера».
Сьогодні, коли надболючою і резонансною є проблема обміління Шацьких озер, без перебільшення екологічного лиха загальноукраїнського масштабу, верхом зухвалості і нахабства є незаконне добування піску зі Світязя.
Тому, звертаємось до органів прокуратури, національної поліції у Волинській області здійснити відповідні дії щодо факту несанкціонованого добування піску із озера Світязь, виявити порушників і притягнути їх до відповідальності.
Колеги, це справа нашої честі і обов’язку" - наголошують у своєму запиті депутати.
Рішення облради спрямоване тимчасово виконувачу обов’язків прокурора Волинської області Цюприку І. В. та начальнику Головного управління Національної поліції у Волинській області Шпизі П.П. для розгляду і вирішення по суті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у зверненні депутатів Волинської обласної ради Юрія Ройка та Віктора Радчука до тимчасового виконувача обов’язків прокурора Волинської області Ігоря Цюприка та начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області Петра Шпиги, - повідомляють на сайті Волиньради.
Нагадаємо, наприкінці жовтня на території пансіонату «Шацькі озера» в районі центрального пляжу невідомі особи екскаватором добували пісок з озера Світязь.
Тест звернення подаємо без правок та змін:
"Такі свавільні дії призвели до зміни структури та конфігурації берегової лінії озера. Нагадуємо, що це зона регульованої рекреації природного парку, в якій здійснювати подібні роботи категорично заборонено. Такі дії є порушенням цілої низки статей Кодексів України. Зокрема, Кримінального, Водного, про Надра, про Адміністративні порушення.
До нас звернулись небайдужі представники громадськості, депутати Шацького району. Згідно отриманої інформації добування піску з Світязя було організоване керівництвом пансіонату «Шацькі озера» та ПрАТ «Волиньтурист». Було вивезено 30 камазів піску на потреби будівництва, яке ведеться на території пансіонату «Шацькі озера».
Сьогодні, коли надболючою і резонансною є проблема обміління Шацьких озер, без перебільшення екологічного лиха загальноукраїнського масштабу, верхом зухвалості і нахабства є незаконне добування піску зі Світязя.
Тому, звертаємось до органів прокуратури, національної поліції у Волинській області здійснити відповідні дії щодо факту несанкціонованого добування піску із озера Світязь, виявити порушників і притягнути їх до відповідальності.
Колеги, це справа нашої честі і обов’язку" - наголошують у своєму запиті депутати.
Рішення облради спрямоване тимчасово виконувачу обов’язків прокурора Волинської області Цюприку І. В. та начальнику Головного управління Національної поліції у Волинській області Шпизі П.П. для розгляду і вирішення по суті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Зі Світязю пісок крали на будівництво, яке введеться недалеко від озера
Сьогодні, 14:00
Судили двох волинян, які стали свідками злочину і мовчали про це
Сьогодні, 13:37
Село, коні, трактори: волиняни відзняли оригінальний кліп-привітання молодятам. ВІДЕО
Сьогодні, 13:07