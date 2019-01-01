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Зі Світязю пісок крали на будівництво, яке введеться недалеко від озера

Зі Світязю пісок крали на будівництво, яке введеться недалеко від озера
З озера Світязь вивезли 30 камазів піску на потреби будівництва, яке ведеться на території пансіонату «Шацькі озера».

Про це йдеться у зверненні депутатів Волинської обласної ради Юрія Ройка та Віктора Радчука до тимчасового виконувача обов’язків прокурора Волинської області Ігоря Цюприка та начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області Петра Шпиги, - повідомляють на сайті Волиньради.

Нагадаємо, наприкінці жовтня на території пансіонату «Шацькі озера» в районі центрального пляжу невідомі особи екскаватором добували пісок з озера Світязь.

Тест звернення подаємо без правок та змін:

"Такі свавільні дії призвели до зміни структури та конфігурації берегової лінії озера. Нагадуємо, що це зона регульованої рекреації природного парку, в якій здійснювати подібні роботи категорично заборонено. Такі дії є порушенням цілої низки статей Кодексів України. Зокрема, Кримінального, Водного, про Надра, про Адміністративні порушення.

До нас звернулись небайдужі представники громадськості, депутати Шацького району. Згідно отриманої інформації добування піску з Світязя було організоване керівництвом пансіонату «Шацькі озера» та ПрАТ «Волиньтурист». Було вивезено 30 камазів піску на потреби будівництва, яке ведеться на території пансіонату «Шацькі озера».
Сьогодні, коли надболючою і резонансною є проблема обміління Шацьких озер, без перебільшення екологічного лиха загальноукраїнського масштабу, верхом зухвалості і нахабства є незаконне добування піску зі Світязя.

Тому, звертаємось до органів прокуратури, національної поліції у Волинській області здійснити відповідні дії щодо факту несанкціонованого добування піску із озера Світязь, виявити порушників і притягнути їх до відповідальності.
Колеги, це справа нашої честі і обов’язку" - наголошують у своєму запиті депутати.

Рішення облради спрямоване тимчасово виконувачу обов’язків прокурора Волинської області Цюприку І. В. та начальнику Головного управління Національної поліції у Волинській області Шпизі П.П. для розгляду і вирішення по суті.


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Теги: пісок, озеро Світязь, звернення депутатів, Волиньрада
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