Зі Світязю пісок крали на будівництво, яке введеться недалеко від озера





Про це йдеться у зверненні депутатів Волинської обласної ради Юрія Ройка та Віктора Радчука до тимчасового виконувача обов’язків прокурора Волинської області Ігоря Цюприка та начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області Петра Шпиги, - повідомляють на сайті



Нагадаємо, наприкінці жовтня на території пансіонату «Шацькі озера» в районі центрального пляжу



Тест звернення подаємо без правок та змін:



"Такі свавільні дії призвели до зміни структури та конфігурації берегової лінії озера. Нагадуємо, що це зона регульованої рекреації природного парку, в якій здійснювати подібні роботи категорично заборонено. Такі дії є порушенням цілої низки статей Кодексів України. Зокрема, Кримінального, Водного, про Надра, про Адміністративні порушення.



До нас звернулись небайдужі представники громадськості, депутати Шацького району. Згідно отриманої інформації добування піску з Світязя було організоване керівництвом пансіонату «Шацькі озера» та ПрАТ «Волиньтурист». Було вивезено 30 камазів піску на потреби будівництва, яке ведеться на території пансіонату «Шацькі озера».

Сьогодні, коли надболючою і резонансною є проблема обміління Шацьких озер, без перебільшення екологічного лиха загальноукраїнського масштабу, верхом зухвалості і нахабства є незаконне добування піску зі Світязя.



Тому, звертаємось до органів прокуратури, національної поліції у Волинській області здійснити відповідні дії щодо факту несанкціонованого добування піску із озера Світязь, виявити порушників і притягнути їх до відповідальності.

Колеги, це справа нашої честі і обов’язку" - наголошують у своєму запиті депутати.



Рішення облради спрямоване тимчасово виконувачу обов’язків прокурора Волинської області Цюприку І. В. та начальнику Головного управління Національної поліції у Волинській області Шпизі П.П. для розгляду і вирішення по суті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З озера Світязь вивезли 30 камазів піску на потреби будівництва, яке ведеться на території пансіонату «Шацькі озера».Про це йдеться у зверненні депутатів Волинської обласної радитадо тимчасового виконувача обов’язків прокурора Волинської областіта начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області, - повідомляють на сайті Волиньради Нагадаємо, наприкінці жовтня на території пансіонату «Шацькі озера» в районі центрального пляжу невідомі особи екскаватором добували пісок з озера Світязь.Тест звернення подаємо без правок та змін:"Такі свавільні дії призвели до зміни структури та конфігурації берегової лінії озера. Нагадуємо, що це зона регульованої рекреації природного парку, в якій здійснювати подібні роботи категорично заборонено. Такі дії є порушенням цілої низки статей Кодексів України. Зокрема, Кримінального, Водного, про Надра, про Адміністративні порушення.До нас звернулись небайдужі представники громадськості, депутати Шацького району. Згідно отриманої інформації добування піску з Світязя було організоване керівництвом пансіонату «Шацькі озера» та ПрАТ «Волиньтурист». Було вивезено 30 камазів піску на потреби будівництва, яке ведеться на території пансіонату «Шацькі озера».Сьогодні, коли надболючою і резонансною є проблема обміління Шацьких озер, без перебільшення екологічного лиха загальноукраїнського масштабу, верхом зухвалості і нахабства є незаконне добування піску зі Світязя.Тому, звертаємось до органів прокуратури, національної поліції у Волинській області здійснити відповідні дії щодо факту несанкціонованого добування піску із озера Світязь, виявити порушників і притягнути їх до відповідальності.Колеги, це справа нашої честі і обов’язку" - наголошують у своєму запиті депутати.Рішення облради спрямоване тимчасово виконувачу обов’язків прокурора Волинської області Цюприку І. В. та начальнику Головного управління Національної поліції у Волинській області Шпизі П.П. для розгляду і вирішення по суті.

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