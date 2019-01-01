Тимчасово не курсуватиме потяг «Львів– Ковель»





Про це повідомляє



"У зв’язку з виконанням колійних ремонтних робіт на перегонах Сокаль – Іваничі, Королево – Виноградово, Городенка-Завод – Стефанешти, Сапіжанка – Радехів зазнає тимчасових змін розклад руху приміських поїздів, що курсують територією регіональної філії «Львівська залізниця", - йдеться у повідомленні.



Також впродовж 4-8 листопада не курсуватиме поїзд № 6071 Ковель – Львів.



Крім цього, інформують, не курсуватиме 7 листопада поїзд № 6379/6380 Ківерці – Сапіжанка – Ківерці.



Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни у графіку руху приміських поїздів під час планування поїздок за вказаними маршрутами.

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