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Тимчасово не курсуватиме потяг «Львів– Ковель»

Тимчасово не курсуватиме потяг «Львів– Ковель»
Впродовж 4-7 листопада не курсуватиме поїзд № 6072 Львів – Ковель.

Про це повідомляє Львівська залізниця.

"У зв’язку з виконанням колійних ремонтних робіт на перегонах Сокаль – Іваничі, Королево – Виноградово, Городенка-Завод – Стефанешти, Сапіжанка – Радехів зазнає тимчасових змін розклад руху приміських поїздів, що курсують територією регіональної філії «Львівська залізниця", - йдеться у повідомленні.

Також впродовж 4-8 листопада не курсуватиме поїзд № 6071 Ковель – Львів.

Крім цього, інформують, не курсуватиме 7 листопада поїзд № 6379/6380 Ківерці – Сапіжанка – Ківерці.

Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни у графіку руху приміських поїздів під час планування поїздок за вказаними маршрутами.

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Теги: Львівська залізниця, розклад руху, не курсуватиме
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