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Онлайн-карту смороду у Луцьку мерія пропонує створити за допомогою бота «Назара»

Онлайн-карту смороду у Луцьку мерія пропонує створити за допомогою бота «Назара»
Луцька міська рада відповіла на петицію, якою просили створити онлайн-карту для реєстрації скарг та аналізу джерел смороду у місті.

Про це йдеться на сайті петицій.

"Оскільки нині в місті запроваджується сіті-бот “Назар”, який дозволить максимально автоматизувати роботу міської групи оперативного реагування “15-80”, розвантажити операторів та диспетчерів, а також передбачає можливість отримання повідомлень від громадян, цей інструмент можна використати для створення онлайн-карти забруднень на основі повідомлень мешканців м. Луцька. Попередньо з розробниками дана можливість обговорювалась. Після
запровадження для міських служб сіті-бота* буде можливість розширення функціоналу", - йдеться у відповіді.

Також у мерії повідомили, що управління містобудування та архітектури запровадило геопортал відкритих даних, на якому можна
створити шар, який буде показувати місця виникнення смороду. Тому, вважають владці, розробляти додаткові карти не варто.

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Теги: сморід, Луцьк, петиції
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