Онлайн-карту смороду у Луцьку мерія пропонує створити за допомогою бота «Назара»





Про це йдеться на сайті петицій.



"Оскільки нині в місті

запровадження для міських служб сіті-бота* буде можливість розширення функціоналу", - йдеться у відповіді.



Також у мерії повідомили, що управління містобудування та архітектури запровадило геопортал відкритих даних, на якому можна

створити шар, який буде показувати місця виникнення смороду. Тому, вважають владці, розробляти додаткові карти не варто.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька міська рада відповіла на петицію, якою просили створити онлайн-карту для реєстрації скарг та аналізу джерел смороду у місті.Про це йдеться на сайті петицій."Оскільки нині в місті запроваджується сіті-бот “Назар” , який дозволить максимально автоматизувати роботу міської групи оперативного реагування “15-80”, розвантажити операторів та диспетчерів, а також передбачає можливість отримання повідомлень від громадян, цей інструмент можна використати для створення онлайн-карти забруднень на основі повідомлень мешканців м. Луцька. Попередньо з розробниками дана можливість обговорювалась. Післязапровадження для міських служб сіті-бота* буде можливість розширення функціоналу", - йдеться у відповіді.Також у мерії повідомили, що управління містобудування та архітектури запровадило геопортал відкритих даних, на якому можнастворити шар, який буде показувати місця виникнення смороду. Тому, вважають владці, розробляти додаткові карти не варто.

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