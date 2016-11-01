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Волинянин Петро Філюк склав присягу у Конституційному Суді

Волинянин Петро Філюк склав присягу у Конституційному Суді
Новопризначений суддя Конституційного Суду України Петро Філюк склав присягу.

На церемонії у вівторок, 5 листопада, суддя зачитав присягу та скріпив її особистим підписом, - повідомляє Укрінформ.

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Після цього голова КСУ Олександр Тупицький вручив йому суддівські мантії, нагрудні знаки і посвідчення судді Конституційного Суду України.

Участь у спеціальному пленарному засіданні КСУ взяли Голова Верховної Ради Дмитро Разумков і голова Верховного суду Валентина Данішевська.

Під час свого виступу голова ВС зазначила, що уже на початку наступного року З’їзд суддів обере за своєю квотою третього суддю КСУ.

Нагадаємо, що 30 жовтня на позачерговому з’їзді суддів України Петра Філюка призначили суддею Конституційного Суду України.

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Теги: Петро Філюк, суд, присяга
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