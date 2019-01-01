У Луцьку розпочалося паломництво у медзакладах





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З благословіння митрополита Луцького і Волинського Михаїла очолив богослужіння канцлер єпархії протоієрей Микола Цап.



У Свято-Пантелеймонівському храмі при лікарні разом із канцлером молилися: старший капелан єпархії протоієрей Олександр Безкоровайний, настоятель парафії протоієрей Назар Бабій, інші капелани медичних закладів, медперсонал та пацієнти.



Після молитви о. Микола зазначив, що немає повністю здорової людини. Кожен має потребу у такій молитві, сподіваючись, що святі угодники Божі випросять у Господа те, що необхідно нам.



Надалі служитимуть молебні з акафістами в таких закладах:



6 листопада – Луцький клінічний пологовий будинок.



7 листопада – станція швидкої медичної допомоги; Волинська обласна дитяча лікарня.



8 листопада – Волинська обласна психіатрична лікарня № 1 (с. Липини).



12 листопада – поліклініка № 2.



13 листопада – міська лікарня.



14 листопада – поліклініка № 1; госпіталь ІВВв.



15 листопада – поліклініка № 3.



19 листопада – Волинський обласний тубдиспансер; Волинський обласний онкодиспансер та хоспіс.



20 листопада – військовий госпіталь; інфекційна лікарня.



22 листопада – Волинська обласна клінічна лікарня, корпус № 2 (с. Боголюби).



Про життя святого Спиридона відомо мало. Проте знають, що він був пастухом, мав дружину та дітей. Усі свої прибутки віддавав на потреби ближніх. За це Господь дарував йому дар зцілення: він зціляв невиліковно хворих та виганяв бісів. Після смерті дружини його висвятили на єпископа міста Тримифунт (острів Кіпр). У цьому сані угодник не змінив свого способу життя, поєднавши пастирське служіння з ділами милосердя.



Після смерті знайдено його нетлінні мощі, які з 1453 року й по сьогодні зберігаються на острові Корфу у храмі, названому на його честь.



Звідти й привезено реліквію для цьогорічного богомілля.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перший молебень із акафістом перед іконою з частинкою мощей святителя і чудотворця Спиридона Тримифутського відправили у Волинській обласній клінічній лікарні.Про це йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ. З благословіння митрополита Луцького і Волинськогоочолив богослужіння канцлер єпархії протоієрейУ Свято-Пантелеймонівському храмі при лікарні разом із канцлером молилися: старший капелан єпархії протоієрей, настоятель парафії протоієрей, інші капелани медичних закладів, медперсонал та пацієнти.Після молитви о. Микола зазначив, що немає повністю здорової людини. Кожен має потребу у такій молитві, сподіваючись, що святі угодники Божі випросять у Господа те, що необхідно нам.6 листопада – Луцький клінічний пологовий будинок.7 листопада – станція швидкої медичної допомоги; Волинська обласна дитяча лікарня.8 листопада – Волинська обласна психіатрична лікарня № 1 (с. Липини).12 листопада – поліклініка № 2.13 листопада – міська лікарня.14 листопада – поліклініка № 1; госпіталь ІВВв.15 листопада – поліклініка № 3.19 листопада – Волинський обласний тубдиспансер; Волинський обласний онкодиспансер та хоспіс.20 листопада – військовий госпіталь; інфекційна лікарня.22 листопада – Волинська обласна клінічна лікарня, корпус № 2 (с. Боголюби).Про життя святого Спиридона відомо мало. Проте знають, що він був пастухом, мав дружину та дітей. Усі свої прибутки віддавав на потреби ближніх. За це Господь дарував йому дар зцілення: він зціляв невиліковно хворих та виганяв бісів. Після смерті дружини його висвятили на єпископа міста Тримифунт (острів Кіпр). У цьому сані угодник не змінив свого способу життя, поєднавши пастирське служіння з ділами милосердя.Після смерті знайдено його нетлінні мощі, які з 1453 року й по сьогодні зберігаються на острові Корфу у храмі, названому на його честь.Звідти й привезено реліквію для цьогорічного богомілля.

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