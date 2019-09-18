У Новолинську з автомобіля викрали сумку з доларами





Про це йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду від 4 листопада, - повідомляє "



Під час досудового розслідування встановили, що в період часу з 24:00 16-го вересня до 10:30 17-го вересня невстановлена особа, шляхом вільного доступу, таємно викрала з автомобіля марки Mercedes Vito, що знаходився припаркованим у гаражному масиві, розташованому в районі АЗС «ОККО» чоловічу сумку з грошима – 900 доларів та мобільним телефоном Samsung.



Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.09.2019 за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.185 КК України (крадіжка).



Максимальне покарання за скоєне передбачає до трьох років позбавлення волі. Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З салону автомобіля Mercedes Vito, що був припаркований в гаражному масиві біля заправки «ОККО» в Нововолинську, невідомий поцупив сумку, в якій знаходився мобільний телефон та гроші.Про це йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду від 4 листопада, - повідомляє " Буг". Під час досудового розслідування встановили, що в період часу з 24:00 16-го вересня до 10:30 17-го вересня невстановлена особа, шляхом вільного доступу, таємно викрала з автомобіля марки Mercedes Vito, що знаходився припаркованим у гаражному масиві, розташованому в районі АЗС «ОККО» чоловічу сумку з грошима – 900 доларів та мобільним телефоном Samsung.Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.09.2019 за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.185 КК України (крадіжка).Максимальне покарання за скоєне передбачає до трьох років позбавлення волі. Триває слідство.

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