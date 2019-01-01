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Проект «держава у смартфоні» розпочали з Волині

Проект «держава у смартфоні» розпочали з Волині
Територію України розпочали оцифровувати найсучаснішим обладнанням у світі з Волинської та Львівської областей.

Про це інформує "Урядовий портал".

За допомогою аерофотозйомки створюються 3D-моделі місцевості, наприклад, лісових масивів, окремих фрагментів забудови чи виробничих споруд, а також класифікації будівель, рослинності, ліній електромереж тощо.

Крім того, високоточне лазерне сканування з точністю до 5 сантиметрів дозволить прогнозувати вірогідні зони затоплень, стане незамінною для проектування доріг, зрошувань земель, ефективної інвентаризації лісів.

Уряд заклав фундамент Національної інфраструктури просторових даних. Уперше в Україні з’явиться цифрова топографічна база даних, що стане невід'ємною частиною великого проекту "держава в смартфоні".

Виконавцем "пілотних" робіт є ДП "Державне аерогеодезичне підприємство», а застосовуватимуть найновітніше обладнання «Leica TerrainMapper» — на території ЄС таких камер лише 3.

Проект «держава у смартфоні» розпочали з Волині
Проект «держава у смартфоні» розпочали з Волині
Проект «держава у смартфоні» розпочали з Волині
Проект «держава у смартфоні» розпочали з Волині



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Теги: держава в смартфоні, Волинь, топографічна 3D-карта
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Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
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Сміятися чи плакати.Ви це зробили разом,і....
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Парадокс.Для початку зробіть в місті хоч якісь пристойні дороги, поставте туалети та налагодьте рух транспорту.
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