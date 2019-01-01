Проект «держава у смартфоні» розпочали з Волині





Про це інформує



За допомогою аерофотозйомки створюються 3D-моделі місцевості, наприклад, лісових масивів, окремих фрагментів забудови чи виробничих споруд, а також класифікації будівель, рослинності, ліній електромереж тощо.



Крім того, високоточне лазерне сканування з точністю до 5 сантиметрів дозволить прогнозувати вірогідні зони затоплень, стане незамінною для проектування доріг, зрошувань земель, ефективної інвентаризації лісів.



Уряд заклав фундамент Національної інфраструктури просторових даних. Уперше в Україні з’явиться цифрова топографічна база даних, що стане невід'ємною частиною великого проекту "держава в смартфоні".



Виконавцем "пілотних" робіт є ДП "Державне аерогеодезичне підприємство», а застосовуватимуть найновітніше обладнання «Leica TerrainMapper» — на території ЄС таких камер лише 3.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Територію України розпочали оцифровувати найсучаснішим обладнанням у світі з Волинської та Львівської областей.Про це інформує "Урядовий портал" За допомогою аерофотозйомки створюються 3D-моделі місцевості, наприклад, лісових масивів, окремих фрагментів забудови чи виробничих споруд, а також класифікації будівель, рослинності, ліній електромереж тощо.Крім того, високоточне лазерне сканування з точністю до 5 сантиметрів дозволить прогнозувати вірогідні зони затоплень, стане незамінною для проектування доріг, зрошувань земель, ефективної інвентаризації лісів.Уряд заклав фундамент Національної інфраструктури просторових даних. Уперше в Україні з’явиться цифрова топографічна база даних, що стане невід'ємною частиною великого проекту "держава в смартфоні".Виконавцем "пілотних" робіт є ДП "Державне аерогеодезичне підприємство», а застосовуватимуть найновітніше обладнання «Leica TerrainMapper» — на території ЄС таких камер лише 3.

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