Проект «держава у смартфоні» розпочали з Волині
Сьогодні, 16:20
Територію України розпочали оцифровувати найсучаснішим обладнанням у світі з Волинської та Львівської областей.
Про це інформує "Урядовий портал".
За допомогою аерофотозйомки створюються 3D-моделі місцевості, наприклад, лісових масивів, окремих фрагментів забудови чи виробничих споруд, а також класифікації будівель, рослинності, ліній електромереж тощо.
Крім того, високоточне лазерне сканування з точністю до 5 сантиметрів дозволить прогнозувати вірогідні зони затоплень, стане незамінною для проектування доріг, зрошувань земель, ефективної інвентаризації лісів.
Уряд заклав фундамент Національної інфраструктури просторових даних. Уперше в Україні з’явиться цифрова топографічна база даних, що стане невід'ємною частиною великого проекту "держава в смартфоні".
Виконавцем "пілотних" робіт є ДП "Державне аерогеодезичне підприємство», а застосовуватимуть найновітніше обладнання «Leica TerrainMapper» — на території ЄС таких камер лише 3.
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Про це інформує "Урядовий портал".
За допомогою аерофотозйомки створюються 3D-моделі місцевості, наприклад, лісових масивів, окремих фрагментів забудови чи виробничих споруд, а також класифікації будівель, рослинності, ліній електромереж тощо.
Крім того, високоточне лазерне сканування з точністю до 5 сантиметрів дозволить прогнозувати вірогідні зони затоплень, стане незамінною для проектування доріг, зрошувань земель, ефективної інвентаризації лісів.
Уряд заклав фундамент Національної інфраструктури просторових даних. Уперше в Україні з’явиться цифрова топографічна база даних, що стане невід'ємною частиною великого проекту "держава в смартфоні".
Виконавцем "пілотних" робіт є ДП "Державне аерогеодезичне підприємство», а застосовуватимуть найновітніше обладнання «Leica TerrainMapper» — на території ЄС таких камер лише 3.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Сміятися чи плакати.Ви це зробили разом,і....
Парадокс.Для початку зробіть в місті хоч якісь пристойні дороги, поставте туалети та налагодьте рух транспорту.
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