П'яний волинянин через ревнощі побив дружину





Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду Волинської області, повідомляє



Опісля цього жінка відштовхнула кривдника та побігла з дитиною в сторону квітника. Він же її наздогнав, штовхнув у квітник і продовжив лупцювати бляхою по спині та голові. Цими діями заподіяв тілесні ушкодження, які відносяться до категорії легких тілесних ушкоджень.



У ході судового розгляду обвинувачений визнав свою винуватість у скоєнні кримінального правопорушення та розкаявся.



А жінка зауважила, що кривдник пояснив, що конфлікт стався через його ревнощі. Також вона наполягла на призначенні покарання обвинуваченому відповідно до закону і на відшкодуванні моральної та матеріальної шкоди в повному обсязі.



У результаті суд ухвалив визнати волинянина винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 125 КК України (Умисне легке тілесне ушкодження), та призначити йому покарання у виді громадських робіт на строк 240 годин.



Та стягнути з обвинуваченого на користь потерпілої матеріальну шкоду в розмірі 3593,57 грн та моральну шкоду в розмірі 3 тис грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. П’яний уродженець Ковеля під час сімейної сварки, шматком бляхи умисно наніс удар по шиї цивільній дружині, в якої на руках перебувала малолітня дитина.Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду Волинської області, повідомляє ІА "Конкурент" Опісля цього жінка відштовхнула кривдника та побігла з дитиною в сторону квітника. Він же її наздогнав, штовхнув у квітник і продовжив лупцювати бляхою по спині та голові. Цими діями заподіяв тілесні ушкодження, які відносяться до категорії легких тілесних ушкоджень.У ході судового розгляду обвинувачений визнав свою винуватість у скоєнні кримінального правопорушення та розкаявся.А жінка зауважила, що кривдник пояснив, що конфлікт стався через його ревнощі. Також вона наполягла на призначенні покарання обвинуваченому відповідно до закону і на відшкодуванні моральної та матеріальної шкоди в повному обсязі.У результаті суд ухвалив визнати волинянина винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 125 КК України (Умисне легке тілесне ушкодження), та призначити йому покарання у виді громадських робіт на строк 240 годин.Та стягнути з обвинуваченого на користь потерпілої матеріальну шкоду в розмірі 3593,57 грн та моральну шкоду в розмірі 3 тис грн.

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