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П'яний волинянин через ревнощі побив дружину

П'яний волинянин через ревнощі побив дружину
П’яний уродженець Ковеля під час сімейної сварки, шматком бляхи умисно наніс удар по шиї цивільній дружині, в якої на руках перебувала малолітня дитина.

Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду Волинської області, повідомляє ІА "Конкурент".

Опісля цього жінка відштовхнула кривдника та побігла з дитиною в сторону квітника. Він же її наздогнав, штовхнув у квітник і продовжив лупцювати бляхою по спині та голові. Цими діями заподіяв тілесні ушкодження, які відносяться до категорії легких тілесних ушкоджень.

У ході судового розгляду обвинувачений визнав свою винуватість у скоєнні кримінального правопорушення та розкаявся.

А жінка зауважила, що кривдник пояснив, що конфлікт стався через його ревнощі. Також вона наполягла на призначенні покарання обвинуваченому відповідно до закону і на відшкодуванні моральної та матеріальної шкоди в повному обсязі.

У результаті суд ухвалив визнати волинянина винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 125 КК України (Умисне легке тілесне ушкодження), та призначити йому покарання у виді громадських робіт на строк 240 годин.

Та стягнути з обвинуваченого на користь потерпілої матеріальну шкоду в розмірі 3593,57 грн та моральну шкоду в розмірі 3 тис грн.

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Теги: волинянин, побиття, Ковель
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