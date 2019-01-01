П'яний волинянин через ревнощі побив дружину
Сьогодні, 20:58
П’яний уродженець Ковеля під час сімейної сварки, шматком бляхи умисно наніс удар по шиї цивільній дружині, в якої на руках перебувала малолітня дитина.
Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду Волинської області, повідомляє ІА "Конкурент".
Опісля цього жінка відштовхнула кривдника та побігла з дитиною в сторону квітника. Він же її наздогнав, штовхнув у квітник і продовжив лупцювати бляхою по спині та голові. Цими діями заподіяв тілесні ушкодження, які відносяться до категорії легких тілесних ушкоджень.
У ході судового розгляду обвинувачений визнав свою винуватість у скоєнні кримінального правопорушення та розкаявся.
А жінка зауважила, що кривдник пояснив, що конфлікт стався через його ревнощі. Також вона наполягла на призначенні покарання обвинуваченому відповідно до закону і на відшкодуванні моральної та матеріальної шкоди в повному обсязі.
У результаті суд ухвалив визнати волинянина винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 125 КК України (Умисне легке тілесне ушкодження), та призначити йому покарання у виді громадських робіт на строк 240 годин.
Та стягнути з обвинуваченого на користь потерпілої матеріальну шкоду в розмірі 3593,57 грн та моральну шкоду в розмірі 3 тис грн.
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Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду Волинської області, повідомляє ІА "Конкурент".
Опісля цього жінка відштовхнула кривдника та побігла з дитиною в сторону квітника. Він же її наздогнав, штовхнув у квітник і продовжив лупцювати бляхою по спині та голові. Цими діями заподіяв тілесні ушкодження, які відносяться до категорії легких тілесних ушкоджень.
У ході судового розгляду обвинувачений визнав свою винуватість у скоєнні кримінального правопорушення та розкаявся.
А жінка зауважила, що кривдник пояснив, що конфлікт стався через його ревнощі. Також вона наполягла на призначенні покарання обвинуваченому відповідно до закону і на відшкодуванні моральної та матеріальної шкоди в повному обсязі.
У результаті суд ухвалив визнати волинянина винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 125 КК України (Умисне легке тілесне ушкодження), та призначити йому покарання у виді громадських робіт на строк 240 годин.
Та стягнути з обвинуваченого на користь потерпілої матеріальну шкоду в розмірі 3593,57 грн та моральну шкоду в розмірі 3 тис грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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