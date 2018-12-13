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Горів пасажирський потяг «Київ-Ковель»: чадним газом отруївся молодий чоловік

Горів пасажирський потяг «Київ-Ковель»: чадним газом отруївся молодий чоловік
Між залізничними станціями Ірпінь та Біличі сталося загорання в локомотиві пасажирського потягу «Київ-Ковель».

Інцидент трапився 5 листопада о 00:01, - пише ГУ ДСНС України у Київській області.

На місце події працювали рятувальники. Резервним локомотивом відбуксировали 15-ть вагонів потягу в якому знаходилося 146 пасажирів на станцію Біличі.

О 01:20 - пожежу ліквідовали.

Внаслідок пожежі пошкодилась високовольтна камера локомотиву на площі 6 м2, прибори управління на площі 1 м2, скло кабіни. Гасили пожежу 6 чоловік обового складу та 1 одиниця техніки.

Внаслідок загорання травми отримав чоловік 1992 року народження, якого направили до Бучанської ЦРЛ з діагнозом отруєння чадним газом.

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Теги: потяг, пожежа, Київ, Ковель
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