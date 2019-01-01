У школі під Луцьком відкрили інклюзивні класи. ВІДЕО

Олена Довгальова.



В області майже 40 відсотків шкіл мають інклюзивні класи, розповіла телефоном Тамара Мазурик, завідувачка Ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, - йдеться у сюжеті



У 9-му класі Боголюбської школи навчається дитина з особливими освітніми потребами Ярослава. На уроці геометрії дівчинці допомагає асистент учителя. До четвертого класу Ярослава навчалася на індивідуальній формі навчання удома, каже мама Ірина Силюк.



«Індивідуальне, воно не погано, але інклюзія краща тим, що вона живе із дітками, живе життям, відчуває себе значимою у цьому світі. Дали нам асистента дуже хорошого. Я бачу, що є зміни, що моя дитина стала краще навчатися, адаптація стала краще», - розповідає мама учениці.



Ірина додає, що донька була першою дитиною з особливими освітніми потребами у школі села Боголюби Луцького району. Нині тут створили три інклюзивні класи, каже директорка школи Олена Довгальова.



«Інклюзивна освіта – це такий спосіб отримання освіти, коли діти з особливими освітніми потребами навчаються у загальному освітньому просторі. І це є альтернативою тій системі, яка існувала раніше. Інклюзивна освіта передбачає створення рівних можливостей для всіх дітей. Жодна дитина не повинна почувати себе іншою і це головне завдання для дітей.Дуже багато залежить від учителя. Як налаштований учитель, так і будуть сприймати діти. У нас це вдалося», - зауважує Олена Довгальова.



Психологиня проводить корекційне заняття із ученицею із особливими освітніми потребами. Психолог школи Мирослава Третяк каже: відбувається воно завдяки тому, що у закладі запровадили інклюзивну освіту.



«Ми бачимо, що ці дітки, вони однакові, що вони мають ріні права і дехто із них ставить ті ж цілі, що й інші діти. І це показує хороший ефект і бачимо позитивний ефект не тільки на дітей з інклюзивною освітою, а й на інших дітей», - розповідає психолог школи.



Директорка Олена Довгальова говорить: щоб запровадити інклюзивну освіту у школі, довелося взяти помічників учителя, говорити із батьками на круглих столах. Галина Залевська працює асистентом учителя.



«Функція асистента вчителя – допомагати дітям у навчанні, зосереджувати їхню увагу. Спрямовувати на навчання. Вони повільніше виконують завдання, ми спрощуємо. Роль асистента-вчителя – допомагати дітям на уроці. Не лише цим дітям, а й усім дітям», - зауважує асистент вчителя.



У цій школі не створені умови для навчання дітей на візках, розповіла Олена Довгальова. Додає: усіх інших готові прийняти.



На Волині у закладах загальної середньої освіти створили 248 класів, телефоном розповіла Тамара Мазурик, завідувачка Ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У школі села Боголюби Луцького району створили три інклюзивні класи. У них навчається чотири учні із особливими освітніми потребами, каже директорка закладуВ області майже 40 відсотків шкіл мають інклюзивні класи, розповіла телефоном, завідувачка Ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, - йдеться у сюжеті Суспільного. У 9-му класі Боголюбської школи навчається дитина з особливими освітніми потребами. На уроці геометрії дівчинці допомагає асистент учителя. До четвертого класу Ярослава навчалася на індивідуальній формі навчання удома, каже мама«Індивідуальне, воно не погано, але інклюзія краща тим, що вона живе із дітками, живе життям, відчуває себе значимою у цьому світі. Дали нам асистента дуже хорошого. Я бачу, що є зміни, що моя дитина стала краще навчатися, адаптація стала краще», - розповідає мама учениці.Ірина додає, що донька була першою дитиною з особливими освітніми потребами у школі села Боголюби Луцького району. Нині тут створили три інклюзивні класи, каже директорка школи Олена Довгальова.«Інклюзивна освіта – це такий спосіб отримання освіти, коли діти з особливими освітніми потребами навчаються у загальному освітньому просторі. І це є альтернативою тій системі, яка існувала раніше. Інклюзивна освіта передбачає створення рівних можливостей для всіх дітей. Жодна дитина не повинна почувати себе іншою і це головне завдання для дітей.Дуже багато залежить від учителя. Як налаштований учитель, так і будуть сприймати діти. У нас це вдалося», - зауважує Олена Довгальова.Психологиня проводить корекційне заняття із ученицею із особливими освітніми потребами. Психолог школикаже: відбувається воно завдяки тому, що у закладі запровадили інклюзивну освіту.«Ми бачимо, що ці дітки, вони однакові, що вони мають ріні права і дехто із них ставить ті ж цілі, що й інші діти. І це показує хороший ефект і бачимо позитивний ефект не тільки на дітей з інклюзивною освітою, а й на інших дітей», - розповідає психолог школи.Директорка Олена Довгальова говорить: щоб запровадити інклюзивну освіту у школі, довелося взяти помічників учителя, говорити із батьками на круглих столах.працює асистентом учителя.«Функція асистента вчителя – допомагати дітям у навчанні, зосереджувати їхню увагу. Спрямовувати на навчання. Вони повільніше виконують завдання, ми спрощуємо. Роль асистента-вчителя – допомагати дітям на уроці. Не лише цим дітям, а й усім дітям», - зауважує асистент вчителя.У цій школі не створені умови для навчання дітей на візках, розповіла Олена Довгальова. Додає: усіх інших готові прийняти.На Волині у закладах загальної середньої освіти створили 248 класів, телефоном розповіла, завідувачка Ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти.

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