На Волині пройде патріотична акція «Захисти Захисника»

На Волині 6 листопада стартує патріотична акція «Захисти Захисника».В рамках акції учні освітніх навчальніх закладів плестимуть сітки для маскування позицій та особового складу підрозділів української армії, що виконують завдання в районі ООС, - інформує пресслужба Волинської ОДА.З ініціативою підтримати таку акцію, до органів виконавчої влади звернулися представники оперативного командування «Захід» та військового комісаріату. Робоча нарада з питань організації акції відбулася сьогодні, 5 листопада в облдержадміністрації.Т.в.о. начальника відділу цивільно-військового співробітництва управління оперативного командування «Захід»розповів, що в минулому році така акція проходила у Рівненський області. В ході акції сплели 130 маскувальних сіток, що дало змогу замаскувати позиції двох тактичних груп.