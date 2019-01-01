На Волині пройде патріотична акція «Захисти Захисника»
Сьогодні, 17:30
На Волині 6 листопада стартує патріотична акція «Захисти Захисника».
В рамках акції учні освітніх навчальніх закладів плестимуть сітки для маскування позицій та особового складу підрозділів української армії, що виконують завдання в районі ООС, - інформує пресслужба Волинської ОДА.
З ініціативою підтримати таку акцію, до органів виконавчої влади звернулися представники оперативного командування «Захід» та військового комісаріату. Робоча нарада з питань організації акції відбулася сьогодні, 5 листопада в облдержадміністрації.
Т.в.о. начальника відділу цивільно-військового співробітництва управління оперативного командування «Захід» Андрій Рисюк розповів, що в минулому році така акція проходила у Рівненський області. В ході акції сплели 130 маскувальних сіток, що дало змогу замаскувати позиції двох тактичних груп.
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В рамках акції учні освітніх навчальніх закладів плестимуть сітки для маскування позицій та особового складу підрозділів української армії, що виконують завдання в районі ООС, - інформує пресслужба Волинської ОДА.
З ініціативою підтримати таку акцію, до органів виконавчої влади звернулися представники оперативного командування «Захід» та військового комісаріату. Робоча нарада з питань організації акції відбулася сьогодні, 5 листопада в облдержадміністрації.
Т.в.о. начальника відділу цивільно-військового співробітництва управління оперативного командування «Захід» Андрій Рисюк розповів, що в минулому році така акція проходила у Рівненський області. В ході акції сплели 130 маскувальних сіток, що дало змогу замаскувати позиції двох тактичних груп.
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