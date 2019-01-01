На Волині священник Московського патріархату не пустив парафіян ПЦУ у храм

Сергій Місан.



Про це інформує пресслужба



На жаль, богослужіння відбулось у притворі храму, адже настоятель Московського патріархату не пустив парафіян у сам храм. Більше того, під час заупокійної молитви декілька людей, які підтримують Московський патріархат намагались всіляко завадити молитві.



Парафіяни Православної Церкви України не піддались на провокацію і далі побожно продовжували молитись за спокій душ відвіку спочилих отців, братів, сестер, убієнних воїнів.



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Тож громада ПЦУ, маючи усі документи, які потрібно для того, щоб увійти і молитись у свому рідному храмі, МП не пускає людей, ігнорує їх правом й думкою і стоїть на своїй позиції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 2 листопада у Димитрівську поминальну суботу в Різдва-Богородичному храмі села Сусваль Володимир-Волинського районного благочиння, відбулась панахида, яку звершив настоятель прот.Про це інформує пресслужба Володимир-Волинської єпархії ПЦУ На жаль, богослужіння відбулось у притворі храму, адже настоятель Московського патріархату не пустив парафіян у сам храм. Більше того, під час заупокійної молитви декілька людей, які підтримують Московський патріархат намагались всіляко завадити молитві.Парафіяни Православної Церкви України не піддались на провокацію і далі побожно продовжували молитись за спокій душ відвіку спочилих отців, братів, сестер, убієнних воїнів.Тож громада ПЦУ, маючи усі документи, які потрібно для того, щоб увійти і молитись у свому рідному храмі, МП не пускає людей, ігнорує їх правом й думкою і стоїть на своїй позиції.

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