Уряд заклав у бюджет понад 2 мільярди виплат вчителям за реальну кількість учнів





Міністер освіти Ганна Новосад під час презентації проєкту Держбюджету на 2020 рік повідомила, що на підвищення зарплат педагогам передбачено додаткових 2,2 млрд гривень - пише



"Ми платили заробітну плату за кількістю дітей, яка значно менша від реалістичної. А насправді це означає, що ми просто не доплачували останні 4 роки заробітну плату вчителям. Ми цю проблему виправляємо і додаємо 2,2 млрд для того, щоб враховувати ту кількість учнів, яка є реалістичною", – наголосила Новосад.



За словами керівниці МОН, додаткові кошти дозволять усім без винятку регіонам України виплачувати повну надбавку за престижність у розмірі 30%, а не гратися надбавками, як це робили місцеві чиновники.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Усі українські вчителі отримуватимуть надбавку за престижність у розмірі 30% посадового окладу (ставки заробітної плати).Міністер освіти Ганна Новосад під час презентації проєкту Держбюджету на 2020 рік повідомила, що на підвищення зарплат педагогам передбачено додаткових 2,2 млрд гривень - пише Обозреватель "Ми платили заробітну плату за кількістю дітей, яка значно менша від реалістичної. А насправді це означає, що ми просто не доплачували останні 4 роки заробітну плату вчителям. Ми цю проблему виправляємо і додаємо 2,2 млрд для того, щоб враховувати ту кількість учнів, яка є реалістичною", – наголосила Новосад.За словами керівниці МОН, додаткові кошти дозволять усім без винятку регіонам України виплачувати повну надбавку за престижність у розмірі 30%, а не гратися надбавками, як це робили місцеві чиновники.

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