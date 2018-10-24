У Луцьку п'яний водій ганяв по місту. ВІДЕО





На вулиці Рівненській екіпаж патрульних поліцейських помітив автомобіль TOYOTA AVENSIS, який при повороті ліворуч перетнув подвійну суцільну лінію, чим порушив Правила дорожнього руху, - повідомляє



Під час перевірки документів інспектор виявив у 55-річного водія явні ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на стан сп’яніння проводився на місці за допомогою приладу Drager. Результат – 1.11 проміле.



Патрульні склали необхідні матеріали: ч. 1 ст. 122 КУпАП (Невиконання вимог дорожньої розмітки) та за ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування у стані сп’яніння).



На щастя, ніхто не постраждав.







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