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У Луцьку п'яний водій ганяв по місту. ВІДЕО

У Луцьку п'яний водій ганяв по місту. ВІДЕО
Луцькі патрульні зупинили п'яного водія за порушення правил дорожнього руху, вміст алкоголю в крові якого – 1.11 проміле.

На вулиці Рівненській екіпаж патрульних поліцейських помітив автомобіль TOYOTA AVENSIS, який при повороті ліворуч перетнув подвійну суцільну лінію, чим порушив Правила дорожнього руху, - повідомляє патрульна поліція Волині.

Під час перевірки документів інспектор виявив у 55-річного водія явні ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на стан сп’яніння проводився на місці за допомогою приладу Drager. Результат – 1.11 проміле.

Патрульні склали необхідні матеріали: ч. 1 ст. 122 КУпАП (Невиконання вимог дорожньої розмітки) та за ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування у стані сп’яніння).

На щастя, ніхто не постраждав.



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Теги: патрульна поліція, Луцьк, п'яний водій
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