У Любешівському районі загорання сухої трави гасили 3 години
Сьогодні, 18:49
На номер служби 101 о першій годині ночі 4 листопада надійшло повідомлення, що на околиці села Судче Любешівського району горять залишки сухої рослинності.
Про це розповів "Новому життю" Ігор Парчук, провідний інспектор Любешівського РС УДСНС у Волинській області.
Коли вогнеборці прибули на місце події, то встановили, що вогонь поширився на площу 5 га. Ліквідація пожежі тривала до 4 ранку.
Причину загорання наразі встановлюють, матеріали передані до поліції. Попередні версії його виникнення – умисний підпал або необережне поводження з вогнем.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це розповів "Новому життю" Ігор Парчук, провідний інспектор Любешівського РС УДСНС у Волинській області.
Коли вогнеборці прибули на місце події, то встановили, що вогонь поширився на площу 5 га. Ліквідація пожежі тривала до 4 ранку.
Причину загорання наразі встановлюють, матеріали передані до поліції. Попередні версії його виникнення – умисний підпал або необережне поводження з вогнем.
Головне фото - ілюстративне.
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