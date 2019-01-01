У Любешівському районі загорання сухої трави гасили 3 години





Про це розповів Ігор Парчук, провідний інспектор Любешівського РС УДСНС у Волинській області.



Коли вогнеборці прибули на місце події, то встановили, що вогонь поширився на площу 5 га. Ліквідація пожежі тривала до 4 ранку.



Причину загорання наразі встановлюють, матеріали передані до поліції. Попередні версії його виникнення – умисний підпал або необережне поводження з вогнем.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На номер служби 101 о першій годині ночі 4 листопада надійшло повідомлення, що на околиці села Судче Любешівського району горять залишки сухої рослинності.Про це розповів "Новому життю" , провідний інспектор Любешівського РС УДСНС у Волинській області.Коли вогнеборці прибули на місце події, то встановили, що вогонь поширився на площу 5 га. Ліквідація пожежі тривала до 4 ранку.Причину загорання наразі встановлюють, матеріали передані до поліції. Попередні версії його виникнення – умисний підпал або необережне поводження з вогнем.

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