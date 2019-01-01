Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 6 листопада





Про це повідомляє



Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 9-14° тепла.



У Луцьку також - хмарно, часом дощі.



Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 10-12° тепла.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу у Волинській області буде хмарно, часом дощі, місцями гроза.Про це повідомляє Волинський гідрометцентр Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 9-14° тепла.У Луцьку також - хмарно, часом дощі.Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 10-12° тепла.

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