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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 6 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 6 листопада
У середу у Волинській області буде хмарно, часом дощі, місцями гроза.

Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 9-14° тепла.

У Луцьку також - хмарно, часом дощі.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 10-12° тепла.


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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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