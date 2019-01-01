Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 6 листопада
Сьогодні, 20:00
У середу у Волинській області буде хмарно, часом дощі, місцями гроза.
Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 9-14° тепла.
У Луцьку також - хмарно, часом дощі.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 10-12° тепла.
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Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 9-14° тепла.
У Луцьку також - хмарно, часом дощі.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 10-12° тепла.
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