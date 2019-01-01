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Долар та євро знову впали в ціні

Долар та євро знову впали в ціні
Національний банк України визначився з офіційними курсами валют на середу, 6 листопада.

Долар США здешевшав на 8 копійок і коштує 24,71 грн, — повідомляє ТСН.

Євро втратив 20 копійок і становить 27,46 грн.

Оптимістичний сценарій: 2020 рік - 24,8 грн за долар, 2021 рік - 23,9 грн, 2022 рік - 24,2 грн. Консервативний прогноз: 2020 рік — близько 27 грн.

Топменеджери українських компаній, щоквартальне опитування яких традиційно провів Нацбанк, прогнозують, що український бізнес спрогнозував курс долара та уповільнення інфляції.

За опитуванням НБУ протягом найближчих 12 місяців долар в Україні коштуватиме 27-28 гривень.

У Міжнародному валютному фонді прогнози щодо курсу долара в Україні такі: 2019 рік - 26,75 грн, 2020 рік - 27,72 грн, 2021 рік - 28,70 грн, 2022 рік - 29,67 грн, 2023 рік - 30,64 грн, 2024 рік - 31,61 грн.

Історичні антирекорди гривні стосовно іноземних валют в офіційних курсах НБУ: долар США 26 лютого 2015-го сягнув найвищого показника в 30,01 грн, євро встановив свій рекорд 26 січня 2018 року - 35,66 грн.

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Теги: валюта, гроші, нацбанк
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