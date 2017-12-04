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В Україні створять Військову поліцію

В Україні створять Військову поліцію
Президент Володимир Зеленський доручив Міноборони створити Військову поліцію.

Про це повідомляє "Українська правда".

Таке завдання Зеленський поставив під час зустрічі з керівництвом Верховної Ради та урядом.

"Міністр оборони Андрій Загороднюк до 31 грудня має впровадити нову об’єднану систему керівництва та управління силами оборони, яка відповідатиме стандартам НАТО. Крім того, у структурі Міноборони має бути створений сучасний ефективний правоохоронний орган – Військова поліція", - йдеться у повідомленні.

Також Зеленський розпорядився до кінця року створити концепцію об’єднаного реєстру ветеранів та розробити проєкт технічного завдання платформи "Е-ветеран".

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Теги: військова поліція, міноборони
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