В Україні створять Військову поліцію
Сьогодні, 03:23
Президент Володимир Зеленський доручив Міноборони створити Військову поліцію.
Про це повідомляє "Українська правда".
Таке завдання Зеленський поставив під час зустрічі з керівництвом Верховної Ради та урядом.
"Міністр оборони Андрій Загороднюк до 31 грудня має впровадити нову об’єднану систему керівництва та управління силами оборони, яка відповідатиме стандартам НАТО. Крім того, у структурі Міноборони має бути створений сучасний ефективний правоохоронний орган – Військова поліція", - йдеться у повідомленні.
Також Зеленський розпорядився до кінця року створити концепцію об’єднаного реєстру ветеранів та розробити проєкт технічного завдання платформи "Е-ветеран".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє "Українська правда".
Таке завдання Зеленський поставив під час зустрічі з керівництвом Верховної Ради та урядом.
"Міністр оборони Андрій Загороднюк до 31 грудня має впровадити нову об’єднану систему керівництва та управління силами оборони, яка відповідатиме стандартам НАТО. Крім того, у структурі Міноборони має бути створений сучасний ефективний правоохоронний орган – Військова поліція", - йдеться у повідомленні.
Також Зеленський розпорядився до кінця року створити концепцію об’єднаного реєстру ветеранів та розробити проєкт технічного завдання платформи "Е-ветеран".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
В Україні створять Військову поліцію
Сьогодні, 03:23
На Донбасі тричі порушили режим тиші
Сьогодні, 02:28
Лучанам розповіли про «державу в смартфоні»
Сьогодні, 01:14
6 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Чемпіонат Волині з футболу: «Прип’ять» перемогла «Турію»
05 листопад, 23:23