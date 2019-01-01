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Чемпіонат Волині з футболу: «Прип’ять» перемогла «Турію»

Чемпіонат Волині з футболу: «Прип’ять» перемогла «Турію»
Любешівські футболісти перемогли з великим рахунком чергових суперників.

Минулими вихідними відбулися матчі дев’ятого туру чемпіонату Волині серед команд Першої ліги, - пише Район. Любешів

Любешівська «Прип’ять» гостювала в Затурцях, де розгромила місцеву «Турію» 5 : 0. Тричі відзначився Анатолій Русило, по одному разу – Олександр Цяк та Олександр Крисько.

Інші результати туру: «Агропродукт» (Горохів) – «Будівельник» (Маневичі) – 4:3, «Мар'янівка» – «Колос» (Ківерці) - 6:8, «Олика» – «Торпедо» (Копачівка) – 1:1.

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Теги: футбол, Волинь, спорт
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