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У Луцьку зіткнулися два легковики: пасажирка у лікарні

У Луцьку зіткнулися два легковики: пасажирка у лікарні
У спальному районі Луцька сталася аварія за участі двох автівок.

Пригода трапилася близько 19.00 у вівторок, 5 листопада, на вулиці Гордіюк. Водій автомобіля Фольксваген, аби уникнути зіткнення з мікроавтобусом, який їхав попереду та різко загальмував, виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся з Маздою, — про це повідомляє "Волинь24".

Обидва транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень. Пасажира однієї з автівок госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні із черепно-мозковою травмою.

На місці ДТП працюють патрульні.

У Луцьку зіткнулися два легковики: пасажирка у лікарні

У Луцьку зіткнулися два легковики: пасажирка у лікарні



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Теги: дтп, аварія, луцьк, авто
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