У Луцьку зіткнулися два легковики: пасажирка у лікарні
Сьогодні, 21:01
У спальному районі Луцька сталася аварія за участі двох автівок.
Пригода трапилася близько 19.00 у вівторок, 5 листопада, на вулиці Гордіюк. Водій автомобіля Фольксваген, аби уникнути зіткнення з мікроавтобусом, який їхав попереду та різко загальмував, виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся з Маздою, — про це повідомляє "Волинь24".
Обидва транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень. Пасажира однієї з автівок госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні із черепно-мозковою травмою.
На місці ДТП працюють патрульні.
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Пригода трапилася близько 19.00 у вівторок, 5 листопада, на вулиці Гордіюк. Водій автомобіля Фольксваген, аби уникнути зіткнення з мікроавтобусом, який їхав попереду та різко загальмував, виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся з Маздою, — про це повідомляє "Волинь24".
Обидва транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень. Пасажира однієї з автівок госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні із черепно-мозковою травмою.
На місці ДТП працюють патрульні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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