У Луцьку зіткнулися два легковики: пасажирка у лікарні





Пригода трапилася близько 19.00 у вівторок, 5 листопада, на вулиці Гордіюк. Водій автомобіля Фольксваген, аби уникнути зіткнення з мікроавтобусом, який їхав попереду та різко загальмував, виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся з Маздою, — про це повідомляє



Обидва транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень. Пасажира однієї з автівок госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні із черепно-мозковою травмою.



На місці ДТП працюють патрульні.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У спальному районі Луцька сталася аварія за участі двох автівок.Пригода трапилася близько 19.00 у вівторок, 5 листопада, на вулиці Гордіюк. Водій автомобіля Фольксваген, аби уникнути зіткнення з мікроавтобусом, який їхав попереду та різко загальмував, виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся з Маздою, — про це повідомляє "Волинь24" Обидва транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень. Пасажира однієї з автівок госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні із черепно-мозковою травмою.На місці ДТП працюють патрульні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію