Як виглядає новий логотип Facebook. ВІДЕО
Сьогодні, 05:10
Корпорація Facebook оновила дизайн нового корпоративного логотипа компанії. Він містить інформацію про усі соцмережі, що входять до складу корпорації.
Цей логотип показав засновник Facebook Марк Цукерберг, - повідомляє "24 канал".
Для чого? Логотип спеціально розробили, щоб відрізняти корпорацію від однойменної соціальної мережі.
"Коли я запускав Facebook 15 років тому, я й гадки не мав, що він також буде включати Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace і інші продукти. Багато хто не знає, що ми створюємо ці продукти. Але ми вважаємо, що людям важливо знати, хто стоїть за продуктами, якими вони користуються", – пояснив Цукерберг.
Де можна побачити? Цей оновлений логотип компанія буде використовувати у своїх продуктах і маркетингових матеріалах. При цьому логотип соціально мережі Facebook залишиться без змін.
Як відомо, до складу корпорації входять кілька соцмереж. Зокрема, з 2012 року часиною Facebook став Instagram. А в 2014 році корпорація придбала месенджер WhatsApp який заснував вихідець з України Ян Кум). Крім того, корпорація володіє власним месенджером Messenger та інструментом Workplace, призначений для створення профілів в окремих компаніях.
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Цей логотип показав засновник Facebook Марк Цукерберг, - повідомляє "24 канал".
Для чого? Логотип спеціально розробили, щоб відрізняти корпорацію від однойменної соціальної мережі.
"Коли я запускав Facebook 15 років тому, я й гадки не мав, що він також буде включати Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace і інші продукти. Багато хто не знає, що ми створюємо ці продукти. Але ми вважаємо, що людям важливо знати, хто стоїть за продуктами, якими вони користуються", – пояснив Цукерберг.
Де можна побачити? Цей оновлений логотип компанія буде використовувати у своїх продуктах і маркетингових матеріалах. При цьому логотип соціально мережі Facebook залишиться без змін.
Як відомо, до складу корпорації входять кілька соцмереж. Зокрема, з 2012 року часиною Facebook став Instagram. А в 2014 році корпорація придбала месенджер WhatsApp який заснував вихідець з України Ян Кум). Крім того, корпорація володіє власним месенджером Messenger та інструментом Workplace, призначений для створення профілів в окремих компаніях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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