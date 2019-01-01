У Луцьку чоловік ховав наркотики у смітті

Працівники муніципальної варти виявили підозрілого чоловіка, який ховав наркотики у будівельному смітті .Про це повідомляють на сторінці муніципалів у Фейсбуці.Сьогодні, 5 листопада, інспекторитапроводячи відпрацювання по вулиці Потапова помітили підозрілого молодика, який порпався під будівельним сміттям.Хлопці зреагували на дивну поведінку, і виявили, що молодик ховає наркотики. Речовину було вилучено і передано у правоохоронні органи для подальшої експертизи та знищення.Молодика затримати не вдалося, він скинувши верхній одяг втік у двори.