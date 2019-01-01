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У Луцьку чоловік ховав наркотики у смітті

У Луцьку чоловік ховав наркотики у смітті
Працівники муніципальної варти виявили підозрілого чоловіка, який ховав наркотики у будівельному смітті .

Про це повідомляють на сторінці муніципалів у Фейсбуці.

Сьогодні, 5 листопада, інспектори Вавренчук Олександр та Влад Редькович проводячи відпрацювання по вулиці Потапова помітили підозрілого молодика, який порпався під будівельним сміттям.

Хлопці зреагували на дивну поведінку, і виявили, що молодик ховає наркотики. Речовину було вилучено і передано у правоохоронні органи для подальшої експертизи та знищення.

Молодика затримати не вдалося, він скинувши верхній одяг втік у двори.

У Луцьку чоловік ховав наркотики у смітті

У Луцьку чоловік ховав наркотики у смітті

У Луцьку чоловік ховав наркотики у смітті

У Луцьку чоловік ховав наркотики у смітті




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Теги: наркотики, муніципали, луцьк
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