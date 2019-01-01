У Луцьку чоловік ховав наркотики у смітті
Сьогодні, 21:33
Працівники муніципальної варти виявили підозрілого чоловіка, який ховав наркотики у будівельному смітті .
Про це повідомляють на сторінці муніципалів у Фейсбуці.
Сьогодні, 5 листопада, інспектори Вавренчук Олександр та Влад Редькович проводячи відпрацювання по вулиці Потапова помітили підозрілого молодика, який порпався під будівельним сміттям.
Хлопці зреагували на дивну поведінку, і виявили, що молодик ховає наркотики. Речовину було вилучено і передано у правоохоронні органи для подальшої експертизи та знищення.
Молодика затримати не вдалося, він скинувши верхній одяг втік у двори.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на сторінці муніципалів у Фейсбуці.
Сьогодні, 5 листопада, інспектори Вавренчук Олександр та Влад Редькович проводячи відпрацювання по вулиці Потапова помітили підозрілого молодика, який порпався під будівельним сміттям.
Хлопці зреагували на дивну поведінку, і виявили, що молодик ховає наркотики. Речовину було вилучено і передано у правоохоронні органи для подальшої експертизи та знищення.
Молодика затримати не вдалося, він скинувши верхній одяг втік у двори.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку чоловік ховав наркотики у смітті
Сьогодні, 21:33
У Луцьку зіткнулися два легковики: пасажирка у лікарні
Сьогодні, 21:01
П'яний волинянин через ревнощі побив дружину
Сьогодні, 20:58
На Волині озброєний злодій-невдаха хотів обікрасти магазин
Сьогодні, 20:43
Автохами заплатили до бюджету Луцька понад мільйон гривень
Сьогодні, 20:20