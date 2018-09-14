«‎‎Чоловікам також емоційно важко» - луцький лікар про партнерські пологи





Лікар-акушер Волинського обласного перинатального центру Тарас Савка розповів, що потрібно знати чоловікові, який вирішив народжувати разом з дружиною, та коли йому все ж не варто йти на пологи, - пише



У Луцьку більшість пологів є партнерськими – понад 90 %. Але, як переконує лікар, потрібно пам’ятати дуже важливу річ: якщо чоловік не готовий до цього, то змушувати його не потрібно. Інколи ліпше, аби на пологах був присутній хтось інший з родини. Це може бути мама або старша сестра, наприклад.



«У жіночій консультації та Школі відповідального батьківства, куди чоловіки приходять разом із дружинами, їм все пояснюють та розповідають про майбутні пологи. А відвідувати таке навчання чоловікам потрібно для того, щоб це не було шоком ні для чоловіка, ні для жінки. Жінки часто опираються на той досвід, про який розповіла, приміром, подруга. А чоловіки, як правило, таке між собою обговорюють досить рідко», – розповідає Тарас Савка.



Каже, що підтримати породіллю комусь обов’язково потрібно, адже так вона почувається комфортніше. Жінка, як готується стати матір’ю вперше, особливо потребує підтримки.



«Є чоловіки, які хочуть залишитися на пологах. Вони скрізь зазирають, усе їм потрібно бачити. Тобто є різні типи людей. Але є й такі, що мають до цього відразу і навіть потім у них можуть з’явитися сексуальні розлади. Зазвичай при пологах чоловіки стоять біля голови дружини. Щоб не бачити навіть ті самі потуги, найвідповідальніші, але разом з тим неприємні моменти. Але при цьому вони обіймають жінок і ті відчувають комфорт. А є чоловіки, які обертаються до стіни, щоб нічого не бачити. Але при цьому вони також тримають свою дружину за руку. Доведено, що коли жінці комфортно, то у неї не такі болючі самі перейми. А інколи жінки самі просять чоловіків вийти за двері. І ті чекають під дверима. Коли дитина народжується, їх одразу кличуть. Тому батько з дитиною знаходиться з першої хвилини її життя», – розповідає лікар.



Перш ніж чоловік йде на пологи, з ним розмовляють лікарі. Потрібно обговорити всі моменти, зважити всі нюанси. Певною мірою лікар також має бути психологом. І коли він бачить перед собою сімейну пару, яка готується стати батьками, потрібно знати, як з ними працювати. Тарас Савка каже, що насправді чоловікам також емоційно важко. Тому що вони звикли, що контролюють ситуацію, а тут така ситуація, у якій вони не орієнтуються. Часто жінки під час пологів усі свої негативні емоції спрямовують на чоловіків, що також є величезним стресом для сильної статі. У Європі, де стажувався лікар, чоловіків вчать, як поводитися не тільки під час пологів, а й після них. Той стандарт, що жінка народила чоловікові дитину і після цього він повинен «накривати поляну», – неправильний і за кордоном неприйнятний.



Оскільки перинатальний центр працює не так давно, курйозів на пологах ще не було. Принаймні, чоловіки не втрачали свідомість. Але з власного досвіду Тарас Савка розповідає, що, коли він був присутній при народженні своєї доньки, насправді йому було дуже страшно через те, що він знав, що є багато ризиків.



«Коли народжувала дружина, я був, як партнер. Я одразу сказав колегам, що сьогодні я не маю ніякого ні медичного, ні наукового звання. Для нас з дружиною це була так звана приємна пригода. І це зробило нашу сім’ю ще міцнішою, більш монолітною. Коли люди проходять щось разом, це зближує. Для будь-якої жінки пологи – це важко фізично, емоційно, морально. Я дуже пишаюся своєю дружиною», – розповідає лікар.



Для того, аби потрапити на пологи до дружини, чоловік або той, хто планує бути присутнім, повинен зробити лише рентгенівський знімок грудної клітки. Але, як зауважує лікар, зробити це потрібно завчасно. Знімок заздалегідь повинен лежати в обмінній картці вагітної жінки. До пологів не допускають партнерів, які несуть інфекційну небезпеку, наприклад, при ГРВІ, відкритих формах туберкульозу і, звичайно, у нетверезому стані.



Дитячий сімейний і перинатальний психолог Анастасія Голота розповідає, що участь батька дитини в процесі її народження може стати надзвичайно корисною для цього таїнства та водночас для формування у майбутнього тата прив’язаності до малюка. А спільне переживання процесу появи на світ власної дитини – це новий щабель розвитку подружніх взаємин, перехід на новий рівень близькості подружжя. Втім, варто пам’ятати, що якщо хтось із партнерів не має бажання партнерських пологів, то примушувати і маніпулювати задля згоди не потрібно. Водночас кожному з партнерів необхідно добре усвідомлювати свою мотивацію присутності партнера в пологах. Адже нерідко у жінок зустрічається такий мотив, як «хочу, щоб він побачив, як я мучуся» – і це точно не найкращий варіант. А чоловікові варто чітко дати собі відповідь на питання: «Для чого я там?», щоб не почуватися безпорадним у процесі. Тому до партнерських пологів бажано готуватися разом – вивчати інформацію, знати про фізіологічні особливості перебігу пологової діяльності, домовлятися про те, якої підтримки потребуватиме жінка в пологах і як саме чоловік може її надати.



Заступник голови душпастирської ради з питань релігійної опіки у пенітенціарній системі України Костянтин Пантелей, батько шести дітей, був присутній на пологах п’яти з них. Пояснює, що через через помилку у визначенні приблизного терміну вагітності перші пологи він пропустив.



«Протягом 2001 – 2013 років я співпрацював з трьома жіночими консультаціями Києва, провадячи зустрічі з батьками, які очікували появу на світ дитини. Досвід показав, що не усі жінки бажають присутності чоловіків, боячися зміни відносин. Мінімум жінок не бажали б бути разом із чоловіками через брак довіри. Багато чоловіків були байдужі до ідеї партнерських пологів, нечисленні просто боялись, що не витримають. Є певне число чоловіків, що просто мліють від вигляду крові. Усім я радив прийняти це рішення спільно, а не під примусом чи через моду. Вважаю пологи разом корисними. Якщо неможливо з чоловіком, то це може бути хтось із близьких родичів», – розповідає Костянтин Пантелей.



У луцьковому пологовому зазначають, що часто чоловіки не встигають приїхати на пологи до дружини, адже у закладі народжують жінки з усієї області. Інколи це може бути на краще. Як в анекдоті про чоловіка, який дуже переживав на пологах, тричі втрачав свідомість, і йому медперсонал надавав допомогу:



– Ви почекайте в коридорі. Коли дитина народиться, ми вас покличемо, – каже медсестра.



Чоловік так і зробив. Ось нарешті чутно дитячий крик. Він заходить у родзал і питає, хто у нього народився.



– У вас дівчинка, – відповідає лікар.



– Ну, слава Богу, що не син. Хоч не буде так на пологах мучитися, як відмучився я.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Партнерські пологи зараз дуже популярні. Практично кожна жінка, яка чекає на появу дитини на світ, воліла б, аби її пологи не були «самотніми». Якщо з тих чи інших причин до неї не може прийти чоловік, то це може бути хтось із родичів. І лише у деяких випадках жінки все ж народжують лише у присутності і за допомогою лікарів.Лікар-акушер Волинського обласного перинатального центрурозповів, що потрібно знати чоловікові, який вирішив народжувати разом з дружиною, та коли йому все ж не варто йти на пологи, - пише ІА Конкурент У Луцьку більшість пологів є партнерськими – понад 90 %. Але, як переконує лікар, потрібно пам’ятати дуже важливу річ: якщо чоловік не готовий до цього, то змушувати його не потрібно. Інколи ліпше, аби на пологах був присутній хтось інший з родини. Це може бути мама або старша сестра, наприклад.«У жіночій консультації та Школі відповідального батьківства, куди чоловіки приходять разом із дружинами, їм все пояснюють та розповідають про майбутні пологи. А відвідувати таке навчання чоловікам потрібно для того, щоб це не було шоком ні для чоловіка, ні для жінки. Жінки часто опираються на той досвід, про який розповіла, приміром, подруга. А чоловіки, як правило, таке між собою обговорюють досить рідко», – розповідає Тарас Савка.Каже, що підтримати породіллю комусь обов’язково потрібно, адже так вона почувається комфортніше. Жінка, як готується стати матір’ю вперше, особливо потребує підтримки.«Є чоловіки, які хочуть залишитися на пологах. Вони скрізь зазирають, усе їм потрібно бачити. Тобто є різні типи людей. Але є й такі, що мають до цього відразу і навіть потім у них можуть з’явитися сексуальні розлади. Зазвичай при пологах чоловіки стоять біля голови дружини. Щоб не бачити навіть ті самі потуги, найвідповідальніші, але разом з тим неприємні моменти. Але при цьому вони обіймають жінок і ті відчувають комфорт. А є чоловіки, які обертаються до стіни, щоб нічого не бачити. Але при цьому вони також тримають свою дружину за руку. Доведено, що коли жінці комфортно, то у неї не такі болючі самі перейми. А інколи жінки самі просять чоловіків вийти за двері. І ті чекають під дверима. Коли дитина народжується, їх одразу кличуть. Тому батько з дитиною знаходиться з першої хвилини її життя», – розповідає лікар.Перш ніж чоловік йде на пологи, з ним розмовляють лікарі. Потрібно обговорити всі моменти, зважити всі нюанси. Певною мірою лікар також має бути психологом. І коли він бачить перед собою сімейну пару, яка готується стати батьками, потрібно знати, як з ними працювати. Тарас Савка каже, що насправді чоловікам також емоційно важко. Тому що вони звикли, що контролюють ситуацію, а тут така ситуація, у якій вони не орієнтуються. Часто жінки під час пологів усі свої негативні емоції спрямовують на чоловіків, що також є величезним стресом для сильної статі. У Європі, де стажувався лікар, чоловіків вчать, як поводитися не тільки під час пологів, а й після них. Той стандарт, що жінка народила чоловікові дитину і після цього він повинен «накривати поляну», – неправильний і за кордоном неприйнятний.Оскільки перинатальний центр працює не так давно, курйозів на пологах ще не було. Принаймні, чоловіки не втрачали свідомість. Але з власного досвіду Тарас Савка розповідає, що, коли він був присутній при народженні своєї доньки, насправді йому було дуже страшно через те, що він знав, що є багато ризиків.«Коли народжувала дружина, я був, як партнер. Я одразу сказав колегам, що сьогодні я не маю ніякого ні медичного, ні наукового звання. Для нас з дружиною це була так звана приємна пригода. І це зробило нашу сім’ю ще міцнішою, більш монолітною. Коли люди проходять щось разом, це зближує. Для будь-якої жінки пологи – це важко фізично, емоційно, морально. Я дуже пишаюся своєю дружиною», – розповідає лікар.Для того, аби потрапити на пологи до дружини, чоловік або той, хто планує бути присутнім, повинен зробити лише рентгенівський знімок грудної клітки. Але, як зауважує лікар, зробити це потрібно завчасно. Знімок заздалегідь повинен лежати в обмінній картці вагітної жінки. До пологів не допускають партнерів, які несуть інфекційну небезпеку, наприклад, при ГРВІ, відкритих формах туберкульозу і, звичайно, у нетверезому стані.Дитячий сімейний і перинатальний психологрозповідає, що участь батька дитини в процесі її народження може стати надзвичайно корисною для цього таїнства та водночас для формування у майбутнього тата прив’язаності до малюка. А спільне переживання процесу появи на світ власної дитини – це новий щабель розвитку подружніх взаємин, перехід на новий рівень близькості подружжя. Втім, варто пам’ятати, що якщо хтось із партнерів не має бажання партнерських пологів, то примушувати і маніпулювати задля згоди не потрібно. Водночас кожному з партнерів необхідно добре усвідомлювати свою мотивацію присутності партнера в пологах. Адже нерідко у жінок зустрічається такий мотив, як «хочу, щоб він побачив, як я мучуся» – і це точно не найкращий варіант. А чоловікові варто чітко дати собі відповідь на питання: «Для чого я там?», щоб не почуватися безпорадним у процесі. Тому до партнерських пологів бажано готуватися разом – вивчати інформацію, знати про фізіологічні особливості перебігу пологової діяльності, домовлятися про те, якої підтримки потребуватиме жінка в пологах і як саме чоловік може її надати.Заступник голови душпастирської ради з питань релігійної опіки у пенітенціарній системі України, батько шести дітей, був присутній на пологах п’яти з них. Пояснює, що через через помилку у визначенні приблизного терміну вагітності перші пологи він пропустив.«Протягом 2001 – 2013 років я співпрацював з трьома жіночими консультаціями Києва, провадячи зустрічі з батьками, які очікували появу на світ дитини. Досвід показав, що не усі жінки бажають присутності чоловіків, боячися зміни відносин. Мінімум жінок не бажали б бути разом із чоловіками через брак довіри. Багато чоловіків були байдужі до ідеї партнерських пологів, нечисленні просто боялись, що не витримають. Є певне число чоловіків, що просто мліють від вигляду крові. Усім я радив прийняти це рішення спільно, а не під примусом чи через моду. Вважаю пологи разом корисними. Якщо неможливо з чоловіком, то це може бути хтось із близьких родичів», – розповідає Костянтин Пантелей.У луцьковому пологовому зазначають, що часто чоловіки не встигають приїхати на пологи до дружини, адже у закладі народжують жінки з усієї області. Інколи це може бути на краще. Як в анекдоті про чоловіка, який дуже переживав на пологах, тричі втрачав свідомість, і йому медперсонал надавав допомогу:– Ви почекайте в коридорі. Коли дитина народиться, ми вас покличемо, – каже медсестра.Чоловік так і зробив. Ось нарешті чутно дитячий крик. Він заходить у родзал і питає, хто у нього народився.– У вас дівчинка, – відповідає лікар.– Ну, слава Богу, що не син. Хоч не буде так на пологах мучитися, як відмучився я.

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