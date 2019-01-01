Медики пояснили, чому кава шкідлива для зору





Про це повідомляє



Напій, без якого більшість людей не уявляє ранку, шкідливий для нашого зору. Мова йде про каву. У людини, яка випиває більше трьох чашок в день, розвивається глаукома. Усередині очей закупорюються протоки та підвищується внутрішньоочний тиск. Також, пошкоджується зоровий нерв.



Як кофеїн впливає на очі?



Коли ви п’єте занадто багато кави або енергетичних напоїв з кофеїном, у вас можуть виникнути раптові коливання рівня цукру в крові. Можуть турбувати такі неприємні симптоми: розмитий зір, нудота, зміна апетиту, пришвидшене серцебиття, зменшення вироблення сліз. Якщо не зменшити кількість кофеїну в щоденному раціоні, хронічний синдром сухих очей може призвести до більшого ризику виникнення інфекцій очей, запалення очей, потертості рогівки тощо.



Після тривалого зловживання напоями з кофеїном, значно підвищується ризик розвитку глаукоми. Дослідження взаємозв’язку кофеїну та глаукоми є неповним, і потрібні додаткові наукові висновки, щоб зрозуміти, який рівень вживання кави є безпечним.



Ознаки передозування кофеїну



Хоча кофеїн є в ліках, продуктах харчування та напоях, які люди вживають щодня, варто бути дуже обережними з дозування.



Багато людей, які страждають від передозування кофеїну, скаржаться на такі симптоми: спалахи світла, проблеми з диханням, запаморочення, лихоманка, посилена спрага, галюцинації та швидке або нерегулярне серцебиття. Якщо у вас виникли ці симптоми, негайно зверніться за невідкладною допомогою.



Тому офтальмологи рекомендують пити каву в помірних кількостях.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Багато людей страждає від поганого зору. Лікарі назвали напій, який небезпечний для зору людського організму.Про це повідомляє OPTICLUB Напій, без якого більшість людей не уявляє ранку, шкідливий для нашого зору. Мова йде про каву. У людини, яка випиває більше трьох чашок в день, розвивається глаукома. Усередині очей закупорюються протоки та підвищується внутрішньоочний тиск. Також, пошкоджується зоровий нерв.Коли ви п’єте занадто багато кави або енергетичних напоїв з кофеїном, у вас можуть виникнути раптові коливання рівня цукру в крові. Можуть турбувати такі неприємні симптоми: розмитий зір, нудота, зміна апетиту, пришвидшене серцебиття, зменшення вироблення сліз. Якщо не зменшити кількість кофеїну в щоденному раціоні, хронічний синдром сухих очей може призвести до більшого ризику виникнення інфекцій очей, запалення очей, потертості рогівки тощо.Після тривалого зловживання напоями з кофеїном, значно підвищується ризик розвитку глаукоми. Дослідження взаємозв’язку кофеїну та глаукоми є неповним, і потрібні додаткові наукові висновки, щоб зрозуміти, який рівень вживання кави є безпечним.Хоча кофеїн є в ліках, продуктах харчування та напоях, які люди вживають щодня, варто бути дуже обережними з дозування.Багато людей, які страждають від передозування кофеїну, скаржаться на такі симптоми: спалахи світла, проблеми з диханням, запаморочення, лихоманка, посилена спрага, галюцинації та швидке або нерегулярне серцебиття. Якщо у вас виникли ці симптоми, негайно зверніться за невідкладною допомогою.Тому офтальмологи рекомендують пити каву в помірних кількостях.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію