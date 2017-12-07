Лучанин презентував виставку картин «Тільки море». ФОТО

Романа Петрука.



Відкриття сольної виставки київського художника відбулося 4 листопада у Малій залі Галереї мистецтв Волинської організації Національної спілки художників України, - повідомляють



28-річний мистець, член Національної спілки художників України Роман Петрук родом з Луцька, наразі живе і працює в Києві. Представляючи автора, голова Волинської організації НСХУ Володимир Марчук розповів, що луцька публіка вже мала нагоду побачити його твори в експозиціях Галереї мистецтв. Ця персональна виставка – вже третя у «волинському відліку» молодого художника, в якій він представив глядачам нову концептуальну сторінку своєї творчості. Коло його тематичних уподобань поряд з київськими пейзажами, портретним живописом, іконописом і квітковими сюжетами доповнилося морською серією.



Художник розповів, що ідея творів народилася і реалізувалася під час пленерів на узбережжі Чорного моря, де він спостерігав мінливі настрої морської стихії від світанку до заходу сонця: «Ви бачите море, не зачеплене людиною. Тут нема індустріальних пейзажів – це море у своїй первозданності, над яким є сонце і місяць… Це море невтомне і вічне, як мистецтво». За його задумом, візуалізована у серії полотен вертикаль, яка поєднує море з небесними світилами, має нагадати завантаженій земними турботами людині істинний сенс її буття – бути співучасником вічного дійства у єднанні з небом, водою і землею. Своєрідним співавтором морської саги Романа Петрука стали поетичні твори про море видатних літераторів Лесі Українки, Дмитра Павличка, Володимира Сосюри, а її лейтмотивом – слова німецького філософа Гете: «Хто не був оточений зі всіх боків морем, той не має уявлення про світ і свою спорідненість зі світом».



«Морська епопея Романа Петрука, – на думку доктора мистецтвознавства Лесі Смирни, – сповнена настроїв: супокійність моря чи його збуреність, мить заходу – сходу вібрації повітря, в якому відображається небо, скрики пролітаючих чайок – все це разом створює симфонію єдності і гармоній з композиційним переважанням кола (небесного світила) та прямої (горизонту), як медитативних складових, що символізують космічну сферу і буття людини у розмаїтих його проявах».



Уважно стежить за творчістю талановитого колеги знана волинська мисткиня, Народний художник України Тетяна Галькун і ділиться враженнями про твори: «Я схиляю голову, бо це художник глибинної, у моєму розумінні, школи живопису. Я дивлюся на ці роботи – вони дуже енергетичні, він вклав у них стільки своєї енергії, яку відчуваєш до мурашок на тілі, коли розглядаєш їх».



З волинською художницею, «рудоволосою феєю» Оленкою Бурдаш автора виставки пов’язують особливо теплі стосунки. Він знає її з дитинства, а зараз вважає своєю музою і гарним другом, надихається у власній творчості поезією легендарної мисткині. Пензлю Романа належать декілька портретів Олени, написані у різні роки. Художниця сердечно привітала його з подією, зауважила у нових роботах колеги символічну лінію горизонту і пригадала свій афоризм «Лінія горизонту – це подруга сонця». Вона також прочитала свою поезію на морську тему, настроєво співзвучну з представленими живописними роботами.



Серед гостей презентації – колеги-спілчани: Леонід Литвин, Світлана Костукевич, Ярослав Жупанюк, художники Наталія Мелець, Ольга Каленюк, фотохудожники Любомир Безручко, Олег Бурлака, педагоги, студенти мистецьких вузів, шанувальники творчості автора.



Приємним сюрпризом для Романа став візит його вчительки з Луцької художньої школи Людмили Манько разом з учнями.



Вітаючи винуватця події, родина і друзі подарували квіти і присвячені йому вірші. Художник тепло подякував усім, хто розділив з ним радість відкриття нової виставки. Спілкування з мистцем, обмін враженнями про нові роботи продовжилися за легким фуршетом з фруктами і солодощами.



Знайомство шанувальників сучасного українського малярства з новою серією «Тільки море» художника Романа Петрука триватиме протягом наступних 3 тижнів у Малій залі Галереї мистецтв на вулиці Лесі Українки 24а. Вхід завжди вільний.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Одвічне протиборство та гармонійне співіснування природних стихій – землі, неба, води і небесних світил відображені у новій серії морських пейзажів «Тільки море»Відкриття сольної виставки київського художника відбулося 4 листопада у Малій залі Галереї мистецтв Волинської організації Національної спілки художників України, - повідомляють "Волинські новини" 28-річний мистець, член Національної спілки художників України Роман Петрук родом з Луцька, наразі живе і працює в Києві. Представляючи автора, голова Волинської організації НСХУрозповів, що луцька публіка вже мала нагоду побачити його твори в експозиціях Галереї мистецтв. Ця персональна виставка – вже третя у «волинському відліку» молодого художника, в якій він представив глядачам нову концептуальну сторінку своєї творчості. Коло його тематичних уподобань поряд з київськими пейзажами, портретним живописом, іконописом і квітковими сюжетами доповнилося морською серією.Художник розповів, що ідея творів народилася і реалізувалася під час пленерів на узбережжі Чорного моря, де він спостерігав мінливі настрої морської стихії від світанку до заходу сонця: «Ви бачите море, не зачеплене людиною. Тут нема індустріальних пейзажів – це море у своїй первозданності, над яким є сонце і місяць… Це море невтомне і вічне, як мистецтво». За його задумом, візуалізована у серії полотен вертикаль, яка поєднує море з небесними світилами, має нагадати завантаженій земними турботами людині істинний сенс її буття – бути співучасником вічного дійства у єднанні з небом, водою і землею. Своєрідним співавтором морської саги Романа Петрука стали поетичні твори про море видатних літераторів Лесі Українки, Дмитра Павличка, Володимира Сосюри, а її лейтмотивом – слова німецького філософа Гете: «Хто не був оточений зі всіх боків морем, той не має уявлення про світ і свою спорідненість зі світом».«Морська епопея Романа Петрука, – на думку доктора мистецтвознавства, – сповнена настроїв: супокійність моря чи його збуреність, мить заходу – сходу вібрації повітря, в якому відображається небо, скрики пролітаючих чайок – все це разом створює симфонію єдності і гармоній з композиційним переважанням кола (небесного світила) та прямої (горизонту), як медитативних складових, що символізують космічну сферу і буття людини у розмаїтих його проявах».Уважно стежить за творчістю талановитого колеги знана волинська мисткиня, Народний художник Україниі ділиться враженнями про твори: «Я схиляю голову, бо це художник глибинної, у моєму розумінні, школи живопису. Я дивлюся на ці роботи – вони дуже енергетичні, він вклав у них стільки своєї енергії, яку відчуваєш до мурашок на тілі, коли розглядаєш їх».З волинською художницею, «рудоволосою феєю»автора виставки пов’язують особливо теплі стосунки. Він знає її з дитинства, а зараз вважає своєю музою і гарним другом, надихається у власній творчості поезією легендарної мисткині. Пензлю Романа належать декілька портретів Олени, написані у різні роки. Художниця сердечно привітала його з подією, зауважила у нових роботах колеги символічну лінію горизонту і пригадала свій афоризм «Лінія горизонту – це подруга сонця». Вона також прочитала свою поезію на морську тему, настроєво співзвучну з представленими живописними роботами.Серед гостей презентації – колеги-спілчани:, педагоги, студенти мистецьких вузів, шанувальники творчості автора.Приємним сюрпризом для Романа став візит його вчительки з Луцької художньої школиразом з учнями.Вітаючи винуватця події, родина і друзі подарували квіти і присвячені йому вірші. Художник тепло подякував усім, хто розділив з ним радість відкриття нової виставки. Спілкування з мистцем, обмін враженнями про нові роботи продовжилися за легким фуршетом з фруктами і солодощами.Знайомство шанувальників сучасного українського малярства з новою серією «Тільки море» художника Романа Петрука триватиме протягом наступних 3 тижнів у Малій залі Галереї мистецтв на вулиці Лесі Українки 24а. Вхід завжди вільний.

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