У 2020 році відбудеться перепис населення України





Про це



«В уряді, нарешті, остаточно узгодили терміни проведення всеукраїнського перепису населення. Він пройде в листопаді-грудні наступного року», – йдеться у повідомленні.



У зв’язку з цим представник уповноваженої у сфері захисту персональних даних Микола Смук обговорив з представниками Державної служби статистики питання обґрунтованості обсягу відомостей про осіб, що збиратимуться під час проведення пробного перепису населення. Також вони обговорили питання дотримання балансу між правом людини на приватність і втручанням держави у приватне життя людини. Раніше уряд запропонував Верховній Раді виділити 3,4 мільярда гривень на перепис населення у 2020 році, - пишуть



Вперше й поки востаннє в незалежній Україні всеукраїнський перепис населення був проведений ще у 2001 році. У Державній службі статистики кількість населення України на 1 серпня 2019 року обчислювали у 41,99 мільйона – без урахування кількості населення Криму.



За рекомендаціями ООН, переписи варто проводити принаймні раз на десять років й бажано у рік, який закінчується на 0±1, аби дані з різних країн можна було порівняти. У 2010-х таке дослідження не провели лише дві великі країни світу – Україна і Судан. За президентства Віктора Януковича перепис тричі переносили нібито через брак коштів.



У грудні цього року в Україні готуються провести пробний перепис населення. Тестове дослідження здійснюватиметься в Оболонському районі столиці та Бородянському районі Київської області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У листопаді-грудні 2020 року проведуть другий перепис населення України.Про це інформують в Офісі уповноваженої Верховної Ради з прав людини.«В уряді, нарешті, остаточно узгодили терміни проведення всеукраїнського перепису населення. Він пройде в листопаді-грудні наступного року», – йдеться у повідомленні.У зв’язку з цим представник уповноваженої у сфері захисту персональних даних Микола Смук обговорив з представниками Державної служби статистики питання обґрунтованості обсягу відомостей про осіб, що збиратимуться під час проведення пробного перепису населення. Також вони обговорили питання дотримання балансу між правом людини на приватність і втручанням держави у приватне життя людини. Раніше уряд запропонував Верховній Раді виділити 3,4 мільярда гривень на перепис населення у 2020 році, - пишуть Волинські новини Вперше й поки востаннє в незалежній Україні всеукраїнський перепис населення був проведений ще у 2001 році. У Державній службі статистики кількість населення України на 1 серпня 2019 року обчислювали у 41,99 мільйона – без урахування кількості населення Криму.За рекомендаціями ООН, переписи варто проводити принаймні раз на десять років й бажано у рік, який закінчується на 0±1, аби дані з різних країн можна було порівняти. У 2010-х таке дослідження не провели лише дві великі країни світу – Україна і Судан. За президентства Віктора Януковича перепис тричі переносили нібито через брак коштів.У грудні цього року в Україні готуються провести пробний перепис населення. Тестове дослідження здійснюватиметься в Оболонському районі столиці та Бородянському районі Київської області.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію